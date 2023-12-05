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مستشفى سعودي يبتكر تقنية متقدمة في فحص اضطراب طيف التوحد - جريدة الوطن السعودية

12/5/2023 2:22:45 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن ابتكار تقنية متقدمة في فحص اضطراب طيف التوحد (ASD) لدى السكان السعوديين، وذلك في إنجاز طبي غير مسبوق، يعكس التزام المستشفى بالتميز في خدمات الرعاية الصحية داخل المملكة العربية السعودية، ويأتي في إطار رحلتها نحو التحول الرقمي.
وحصل هذا النهج المبتكر على الاعتراف باعتباره براءة اختراع مسجلة في مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة (USPTO)، كما تم نشره في مجلة Quartile 1 Journal، مما يجعله من بين أفضل 25% ابتكار في مجاله العالمي.
ويرتكز الابتكار الذي يعد الأول من نوعه؛ على تصميم طريقة مخصصه للسكان السعوديين بالتحديد، إذْ باستخدام تتبع العين والمحفزات البصرية المحددة المدمجة مع الذكاء الاصطناعي؛ تعالج هذه الطريقة القيود المفروضة على طرق الفحص التقليدية والشخصية، بما يتلاءم مع الجوانب اللغوية والثقافية للمملكة، الأمر الذي يوفر بديلاً فعالاً وأكثر دقة في فحص اضطراب طيف التوحد، والذي يتميز بالحساسية والنوعية.
وبالنظر إلى المستقبل، يتيح هذا الابتكار إمكانية استخدامه في تتبع التقدم المحرز في العلاجات والتدخلات الطبية، إذْ من خلال التغلب على الطبيعة الطولية والذاتية لطرق تشخيص اضطراب طيف التوحد الحالية، يسهل نهج الفحص المبتكَر لدى "التخصصي" الكشف المبكر والعلاج الأكثر فعالية للاضطراب، مما يعزز نوعية حياة المصابين باضطراب طيف التوحد ويقلل الأعباء على مؤسسات الرعاية الصحية والتعليم.
وجاء الابتكار نتيجة دراسة شملت مجموعة متنوعة من المشاركين من الذكور والإناث عبر نطاق عمري واسع، مما أكد على إمكانية تطبيقه على مختلف التركيبة السكانية، واقتصار حاجته على مشاركة المصابين مع محفز بصري لإجراء فحص فعال.
ويؤكد هذا الإنجاز الطبي مدى التزام مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بمعالجة تحديات الرعاية الصحية الملحّة من خلال أساليب مبتكرة، كما يأتي نتيجة لخبرات الكفاءات الطبية التي يضمّها "التخصصي"، بالإضافة إلى التعاون العلمي العالمي، وهو يسلط الضوء على دور المستشفى الرائد في مجال الابتكار الطبي وتحسين معايير الرعاية الصحية على الصعيدين الوطني والعالمي.

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