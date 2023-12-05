Andersen Global تضيف لحافظتها في أيرلندا إمكانات قانونية بالتعاون مع المؤسسة المتعاونة Philip Lee LLP

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تقوم Andersen Global بتوسيع منصتها في أيرلندا من خلال اتفاقية تعاون مع Philip Lee LLP ، مضيفة بذلك خدمات قانونية مكملة لقدراتها الضريبية الحالية في البلاد.
تأسست شركة Philip Lee LLP في 1993 كشركة صغيرة الحجم، ومنذ ذلك الحين نمت لتصبح شركة محاماة متكاملة الخدمات تتمتع بقدرات في مجالات تشمل سلاسل البلوكتشين والتكنولوجيا والبناء والخدمات المصرفية والأمن السيبراني والتوظيف والطاقة والموارد الطبيعية والإعلام والمنافسة والعقارات.والأدوية. ويقع مقر الشركة في دبلن ويديرها، الشريك الإداري Jonathan Kelly، وتتعاون مع عملاء في أكثر من 100 دولة لتقديم حلول مخصصة.
وفي ذلك السياق، قال Mark Vorsatz، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Andersen Global: "تعدُّ Philip Lee إضافة مهمة إلى منصتنا العالمية بينما نواصل توسيع القدرات لتقديم خدمة سلسة بلا حدود. يشارك Jonathan وفريقه اهتمامنا الكبير بالإدارة، وسيقدمون معرفة عالية القيمة للشركات الأعضاء والشركات المتعاونة معنا."
وقال Kelly: "يكتسب فريقنا فهمًا عميقًا لأعمال كل عميل، فضلاً عن المتطلبات القانونية، ويدرك حاجة عملائنا إلى خدمات احترافية متكاملة ومتعددة التخصصات وتعاوننا مع Andersen Global يعزز قدراتنا الضريبية بموارد شركة عالمية، ويقوي التزامنا بالحفاظ على ميزة تنافسية في السوق."
Andersen Global هي رابطة دولية تضم شركات أعضاء مستقلة ومنفصلة قانونيًا، تضم متخصصين في مجال الضرائب والقانون والتقييم من جميع أنحاء العالم. تأسست Andersen Global في 2013 من قِبل الشركة العضو الأمريكية Andersen Tax LLC، وتضم الآن أكثر من 14 ألف متخصص في كل أنحاء العالم، ولها وجود في أكثر من 400 موقع من خلال الشركات الأعضاء والشركات المتعاونة.
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