Andersen Global تضيف لحافظتها في أيرلندا إمكانات قانونية بالتعاون مع المؤسسة المتعاونة Philip Lee LLP

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تقوم Andersen Global بتوسيع منصتها في أيرلندا من خلال اتفاقية تعاون مع Philip Lee LLP ، مضيفة بذلك خدمات قانونية مكملة لقدراتها الضريبية الحالية في البلاد.

تأسست شركة Philip Lee LLP في 1993 كشركة صغيرة الحجم، ومنذ ذلك الحين نمت لتصبح شركة محاماة متكاملة الخدمات تتمتع بقدرات في مجالات تشمل سلاسل البلوكتشين والتكنولوجيا والبناء والخدمات المصرفية والأمن السيبراني والتوظيف والطاقة والموارد الطبيعية والإعلام والمنافسة والعقارات.والأدوية. ويقع مقر الشركة في دبلن ويديرها، الشريك الإداري Jonathan Kelly، وتتعاون مع عملاء في أكثر من 100 دولة لتقديم حلول مخصصة.

وفي ذلك السياق، قال Mark Vorsatz، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Andersen Global: "تعدُّ Philip Lee إضافة مهمة إلى منصتنا العالمية بينما نواصل توسيع القدرات لتقديم خدمة سلسة بلا حدود. يشارك Jonathan وفريقه اهتمامنا الكبير بالإدارة، وسيقدمون معرفة عالية القيمة للشركات الأعضاء والشركات المتعاونة معنا."

وقال Kelly: "يكتسب فريقنا فهمًا عميقًا لأعمال كل عميل، فضلاً عن المتطلبات القانونية، ويدرك حاجة عملائنا إلى خدمات احترافية متكاملة ومتعددة التخصصات وتعاوننا مع Andersen Global يعزز قدراتنا الضريبية بموارد شركة عالمية، ويقوي التزامنا بالحفاظ على ميزة تنافسية في السوق."

Andersen Global هي رابطة دولية تضم شركات أعضاء مستقلة ومنفصلة قانونيًا، تضم متخصصين في مجال الضرائب والقانون والتقييم من جميع أنحاء العالم. تأسست Andersen Global في 2013 من قِبل الشركة العضو الأمريكية Andersen Tax LLC، وتضم الآن أكثر من 14 ألف متخصص في كل أنحاء العالم، ولها وجود في أكثر من 400 موقع من خلال الشركات الأعضاء والشركات المتعاونة.

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