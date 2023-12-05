الصندوق السعودي للتنمية يقدم قرضاً تنموياً بقيمة 100 مليون دولار لمشروع روغون للطاقة الكهرومائية

MENAFN - AETOSWire) وقع معالي الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد مع معالي وزير المالية في جمهورية طاجيكستان كهورزودا فيزي الدين ساتور، اتفاقية قرض تنموي جديد يسهم الصندوق السعودي للتنمية من خلاله بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع روغون للطاقة الكهرومائية، وهي مبادرة تاريخية من شأنها تعزيز أمن الطاقة والغذاء والمياه، ودعم التنمية المستدامة في البلاد.

حضر التوقيع معالي سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية طاجيكستان وليد الرشيدان، ومعالي سفير طاجيكستان لدى المملكة العربية السعودية أكرم كريمي، إلى جانب مسؤولين آخرين من الجانبين.

وسيسهم قرض التنمية الذي يقدمه الصندوق السعودي للتنمية في تحقيق مستقبل أكثر استدامة وإنصافاً على مستويي الغذاء والمياه في طاجيكستان، مع دفع عجلة تحول الطاقة في البلاد والقدرة على التكيف مع تغير المناخ.

ويهدف المشروع إلى المساهمة في أمن الطاقة الوطني وسيساعد في دفع عجلة التنمية المستدامة في جمهورية طاجيكستان، من خلال توفير إمدادات الكهرباء المتجددة لتلبية الطلب المحلي وتوسيع إنتاج الكهرباء محليًّا وإقليميًّا، لإنتاج 3600 ميجاوات من الطاقة. وستمول اتفاقية القرض أيضًا بناء سد يبلغ ارتفاعه 335 مترًا، مما سيعزز قدرات الري ويدعم الأنشطة الزراعية في جميع أنحاء البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، سيعمل المشروع على تحسين الحماية من الفيضانات من خلال إنشاء أربعة أنفاق هيدروليكية لتحويل المياه وتصريفها. كما سيوفر المياه النظيفة والصالحة للشرب للناس من خلال تحلية المياه، وسيساعد على تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

والأهم من ذلك أن هذا المشروع يدعم أيضًا تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ولا سيما الهدف 2، القضاء على الجوع، والهدف 6، المياه النظيفة والصرف الصحي، والهدف 7، الطاقة النظيفة بأسعار معقولة.

وبهذه المناسبة، قال معالي الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد: "يمثل توقيع اليوم علامة فارقة في رحلتنا المشتركة نحو مستقبل أكثر استدامة. ومن خلال هذا القرض التنموي التاريخي، لا يدعم الصندوق السعودي للتنمية مستقبل الطاقة في طاجيكستان فحسب، بل يدعم أيضًا تنميتها المستدامة ورفاهية شعبها. فمشروع روغون للطاقة الكهرومائية هو بمثابة منارة أمل لمستقبل مشرق مدعوم بالطاقة النظيفة والمتجددة. وسوف يدفع طاجيكستان نحو رعاية البيئة والازدهار".

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