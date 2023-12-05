شركة Rockstar Games تعلن عن إصدار Grand Theft Auto VI في عام 2025

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تفخر Rockstar Games®‎، شركة النشر التابعة لشركة Take-Two Interactive Software, Inc.‎ (رمزها في بورصة نازداك: TTWO)، بالإعلان عن إصدارعلى أجهزة الترفيه الحاسوبية PlayStation® 5 وأجهزة الألعاب والترفيه Xbox Series X|S في عام 2025.

صرح Sam Houser، مؤسس Rockstar Games، قائلاً: "نواصل جهودنا الهادفة إلى تخطي حدود الممكن في تجارب العالم المفتوح القصصية الآسرة مع لعبة Grand Theft Auto VI ". "وتحدونا بالغ السعادة تجاه قدرتنا على مشاركة هذه الرؤية الجديدة مع اللاعبين في كل مكان."

ستجري أحداث لعبة Grand Theft Auto VI في ولاية ليونيدا، موطن شوارع مدينة فايس الممتلئة بمصابيح النيون وخارجها، وهذا هو أكبر تطور تشهده سلسلة Grand Theft Auto حتى الآن. شاهد الإعلان الأول الآن على

احتلت Rockstar Games، التي تحتفل بذكراها السنوية الخامسة والعشرين في ديسمبر، موقع الريادة في عالم ألعاب الفيديو في العالم المفتوح مع إطلاق Grand Theft Auto III في عام 2001. ومع كل إصدار جديد ناجح في السلسلة، بما في ذلك Grand Theft: Vice City و Grand Theft Auto: San Andreas و Grand Theft Auto IV ، أصبحت Grand Theft Auto واحدة من أكثر الألعاب مبيعًا وتميزًا وشهرة في عالم الترفيه الحديث. إضافةً إلى ذلك، فقد حققت أحدث لعبة ضمن السلسلة، Grand Theft Auto V ، مبيعات بأكثر من 190 مليون وحدة حتى الآن. كما حققت السلسلة الغربية الناجحة من Rockstar Games‏، بعنوان Red Dead Redemption ، مبيعات بأكثر من 81 مليون وحدة على مستوى العالم حتى الآن، مع أحدث إصدار لها بعنوان Red Dead Redemption 2 ، فاتحة بذلك آفاقًا جديدة على صعيد الإبداع والابتكار.

لم يتم تقييم لعبة Grand Theft Auto VI بعد. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة

نبذة عن Rockstar Games

تعد Rockstar Games شركة متخصصة في مجال ابتكار العوالم الحية المعقدة وعززت سمعتها في هذا المجال بإطلاقها سلسلة Grand Theft Auto ، والتي هي واحدة من أكثر الألعاب الترفيهية نجاحًا على الإطلاق إذ حققت مبيعات تقدر بأكثر من 410 ملايين وحدة على مستوى العالم. هذا، وبإطلاقها سلسلة من الألعاب المتميزة، ومنها سلسلة Grand Theft Auto وسلسلة Red Dead Redemption وسلسلة Max Payne و Bully و L.A. Noire وسلسلة Midnight Club و The Warriors ، ساعدت الشركة في رحلة الانطلاق بعالم الترفيه التفاعلي إلى آفاق جديدة في قلب الحياة العصرية. تابع Rockstar Games على YouTube وInstagram وX وFacebook .

نبذة عن Take-Two Interactive Software

تعد شركة Take-Two Interactive Software, Inc.‎ ومقرها مدينة نيويورك، شركة رائدة في التطوير والنشر والتسويق في مجال الترفيه التفاعلي للمستهلكين على مستوى العالم. فنحن نطور وننشر منتجات بصورة أساسية عن طريق Rockstar Games و2K وPrivate Division وZynga. وهذه المنتجات مصممة لتناسب أجهزة الألعاب وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة، بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. إضافةً إلى ذلك، فنحن نوفر منتجاتنا عن طريق البيع بالتجزئة والتنزيل الرقمي والمنصات الإلكترونية وخدمات البث السحابي. هذا، ويتم تداول الأسهم العادية للشركة علنًا في بورصة نازداك تحت الرمز TTWO. لمزيد من المعلومات عن الشركة والمنتجات، الرجاء زيارة موقعنا الإلكتروني على .

كل العلامات التجارية وحقوق الطبع والنشر الواردة في هذا البيان هي ملك لأصحابها المعنيين.

بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية

تعد البيانات الواردة هنا، والتي لا تمثل حقائق تاريخية، بما في ذلك البيانات المتعلقة برؤية Take-Two Interactive Software, Inc. ("Take-Two" أو "Company" أو "نحن" أو الضمائر المشابهة)، بيانات تطلعية تخضع لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية ويمكن تحديدها بكلمات، مثل "يتنبأ" أو "يعتقد" أو "يقدر" أو "يتوقع" أو "ينوي" أو "يخطط" أو "محتمل" أو "يسعى" أو "ينبغي" أو "سوف" أو كلمات تحمل نفس المعنى، وتتضمن على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتوقعات أعمالنا المستقبلية والأداء المالي. تستند مثل هذه البيانات التطلعية إلى المعتقدات الحالية لإدارتنا فضلاً عن الافتراضات المقدمة والمعلومات المتوفرة حاليًا لها، والتي هي منوطة بشكوك ومخاطر وتغييرات متأصلة تتخلل الظروف التي يصعب التنبؤ بها. وقد تختلف النتائج الفعلية ماديًا عن هذه البيانات التطلعية بناءً على مجموعة متنوعة من المخاطر والشكوك، بما في ذلك مخاطر متعلقة بدمجنا مع Zynga Inc.‎؛ ومخاطر ممارسة الأعمال التجارية على المستوى الدولي، بما في ذلك المخاطر الناجمة عن الأحداث الجيوسياسية غير المتوقعة؛ وتأثير التغييرات في أسعار الفائدة التي يمليها نظام الاحتياطي الفيدرالي والبنوك الأخرى، بما في ذلك التأثير الذي يطول محفظتنا الاستثمارية القصيرة الأجل؛ وتأثير التضخم؛ والتقلب الذي تشهده أسعار صرف العملات الأجنبية؛ واعتمادنا على الإدارة الرئيسية وموظفي تطوير المنتجات؛ واعتمادنا على منتجات NBA 2K وGrand Theft Auto وقدرتنا على تطوير ألعاب ناجحة أخرى؛ وقدرتنا على اقتناص الفرص على PlayStation®5 وXbox Series X|S؛ والعوامل التي تؤثر على أعمالنا التجارية على الهاتف المحمول، مثل تكاليف اكتساب اللاعبين؛ وإصدار ألعابنا في الوقت المناسب وقبول السوق الكبير لألعابنا؛ والقدرة على الحفاظ على مستويات تسعير مقبولة لألعابنا.

تتوفر عوامل ومعلومات مهمة أخرى في أحدث تقرير سنوي للشركة وفقًا للنموذج ‎10-K، بما في ذلك المخاطر الملخصة في قسم "عوامل الخطر"، وأحدث تقرير سنوي للشركة وفقًا للنموذج ‎10-Q والتقارير الدورية الأخرى للشركة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة، والتي يمكن الاطلاع عليها على . وكل هذه البيانات التطلعية منوطة بهذه البيانات التحذيرية ولا تُطبق إلا اعتبارًا من تاريخ إصدارها، ولا تلتزم الشركة بتحديث أي بيان تطلعي، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

تعد "PlayStation" و"PS4" و"PS5" علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Sony Interactive Entertainment.

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