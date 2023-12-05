شركة Rockstar Games تعلن عن إصدار Grand Theft Auto VI في عام 2025

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تفخر Rockstar Games®، شركة النشر التابعة لشركة Take-Two Interactive Software, Inc. (رمزها في بورصة نازداك: TTWO)، بالإعلان عن إصدار Grand Theft Auto VI
على أجهزة الترفيه الحاسوبية PlayStation® 5 وأجهزة الألعاب والترفيه Xbox Series X|S في عام 2025.
صرح Sam Houser، مؤسس Rockstar Games، قائلاً: "نواصل جهودنا الهادفة إلى تخطي حدود الممكن في تجارب العالم المفتوح القصصية الآسرة مع لعبة Grand Theft Auto VI ". "وتحدونا بالغ السعادة تجاه قدرتنا على مشاركة هذه الرؤية الجديدة مع اللاعبين في كل مكان."
ستجري أحداث لعبة Grand Theft Auto VI في ولاية ليونيدا، موطن شوارع مدينة فايس الممتلئة بمصابيح النيون وخارجها، وهذا هو أكبر تطور تشهده سلسلة Grand Theft Auto حتى الآن. شاهد الإعلان الأول الآن على
احتلت Rockstar Games، التي تحتفل بذكراها السنوية الخامسة والعشرين في ديسمبر، موقع الريادة في عالم ألعاب الفيديو في العالم المفتوح مع إطلاق Grand Theft Auto III في عام 2001. ومع كل إصدار جديد ناجح في السلسلة، بما في ذلك Grand Theft: Vice City و Grand Theft Auto: San Andreas و Grand Theft Auto IV ، أصبحت Grand Theft Auto واحدة من أكثر الألعاب مبيعًا وتميزًا وشهرة في عالم الترفيه الحديث. إضافةً إلى ذلك، فقد حققت أحدث لعبة ضمن السلسلة، Grand Theft Auto V ، مبيعات بأكثر من 190 مليون وحدة حتى الآن. كما حققت السلسلة الغربية الناجحة من Rockstar Games، بعنوان Red Dead Redemption ، مبيعات بأكثر من 81 مليون وحدة على مستوى العالم حتى الآن، مع أحدث إصدار لها بعنوان Red Dead Redemption 2 ، فاتحة بذلك آفاقًا جديدة على صعيد الإبداع والابتكار.
لم يتم تقييم لعبة Grand Theft Auto VI بعد. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة
نبذة عن Rockstar Games
تعد Rockstar Games شركة متخصصة في مجال ابتكار العوالم الحية المعقدة وعززت سمعتها في هذا المجال بإطلاقها سلسلة Grand Theft Auto ، والتي هي واحدة من أكثر الألعاب الترفيهية نجاحًا على الإطلاق إذ حققت مبيعات تقدر بأكثر من 410 ملايين وحدة على مستوى العالم. هذا، وبإطلاقها سلسلة من الألعاب المتميزة، ومنها سلسلة Grand Theft Auto وسلسلة Red Dead Redemption وسلسلة Max Payne و Bully و L.A. Noire وسلسلة Midnight Club و The Warriors ، ساعدت الشركة في رحلة الانطلاق بعالم الترفيه التفاعلي إلى آفاق جديدة في قلب الحياة العصرية. تابع Rockstar Games على YouTube وInstagram وX وFacebook .
نبذة عن Take-Two Interactive Software
تعد شركة Take-Two Interactive Software, Inc. ومقرها مدينة نيويورك، شركة رائدة في التطوير والنشر والتسويق في مجال الترفيه التفاعلي للمستهلكين على مستوى العالم. فنحن نطور وننشر منتجات بصورة أساسية عن طريق Rockstar Games و2K وPrivate Division وZynga. وهذه المنتجات مصممة لتناسب أجهزة الألعاب وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة، بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. إضافةً إلى ذلك، فنحن نوفر منتجاتنا عن طريق البيع بالتجزئة والتنزيل الرقمي والمنصات الإلكترونية وخدمات البث السحابي. هذا، ويتم تداول الأسهم العادية للشركة علنًا في بورصة نازداك تحت الرمز TTWO. لمزيد من المعلومات عن الشركة والمنتجات، الرجاء زيارة موقعنا الإلكتروني على .
كل العلامات التجارية وحقوق الطبع والنشر الواردة في هذا البيان هي ملك لأصحابها المعنيين.
بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية
تعد البيانات الواردة هنا، والتي لا تمثل حقائق تاريخية، بما في ذلك البيانات المتعلقة برؤية Take-Two Interactive Software, Inc. ("Take-Two" أو "Company" أو "نحن" أو الضمائر المشابهة)، بيانات تطلعية تخضع لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية ويمكن تحديدها بكلمات، مثل "يتنبأ" أو "يعتقد" أو "يقدر" أو "يتوقع" أو "ينوي" أو "يخطط" أو "محتمل" أو "يسعى" أو "ينبغي" أو "سوف" أو كلمات تحمل نفس المعنى، وتتضمن على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتوقعات أعمالنا المستقبلية والأداء المالي. تستند مثل هذه البيانات التطلعية إلى المعتقدات الحالية لإدارتنا فضلاً عن الافتراضات المقدمة والمعلومات المتوفرة حاليًا لها، والتي هي منوطة بشكوك ومخاطر وتغييرات متأصلة تتخلل الظروف التي يصعب التنبؤ بها. وقد تختلف النتائج الفعلية ماديًا عن هذه البيانات التطلعية بناءً على مجموعة متنوعة من المخاطر والشكوك، بما في ذلك مخاطر متعلقة بدمجنا مع Zynga Inc.؛ ومخاطر ممارسة الأعمال التجارية على المستوى الدولي، بما في ذلك المخاطر الناجمة عن الأحداث الجيوسياسية غير المتوقعة؛ وتأثير التغييرات في أسعار الفائدة التي يمليها نظام الاحتياطي الفيدرالي والبنوك الأخرى، بما في ذلك التأثير الذي يطول محفظتنا الاستثمارية القصيرة الأجل؛ وتأثير التضخم؛ والتقلب الذي تشهده أسعار صرف العملات الأجنبية؛ واعتمادنا على الإدارة الرئيسية وموظفي تطوير المنتجات؛ واعتمادنا على منتجات NBA 2K وGrand Theft Auto وقدرتنا على تطوير ألعاب ناجحة أخرى؛ وقدرتنا على اقتناص الفرص على PlayStation®5 وXbox Series X|S؛ والعوامل التي تؤثر على أعمالنا التجارية على الهاتف المحمول، مثل تكاليف اكتساب اللاعبين؛ وإصدار ألعابنا في الوقت المناسب وقبول السوق الكبير لألعابنا؛ والقدرة على الحفاظ على مستويات تسعير مقبولة لألعابنا.
تتوفر عوامل ومعلومات مهمة أخرى في أحدث تقرير سنوي للشركة وفقًا للنموذج 10-K، بما في ذلك المخاطر الملخصة في قسم "عوامل الخطر"، وأحدث تقرير سنوي للشركة وفقًا للنموذج 10-Q والتقارير الدورية الأخرى للشركة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة، والتي يمكن الاطلاع عليها على . وكل هذه البيانات التطلعية منوطة بهذه البيانات التحذيرية ولا تُطبق إلا اعتبارًا من تاريخ إصدارها، ولا تلتزم الشركة بتحديث أي بيان تطلعي، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.
تعد "PlayStation" و"PS4" و"PS5" علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Sony Interactive Entertainment.
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