Tuesday, 05 December 2023 10:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السياحة الريفية استثمار بنشط بالقصيم

12/5/2023 2:18:52 PM
(MENAFN- Al Watan) مع بداية فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة في منطقة القصيم، نشطت مواقع جذبت سكان المنطقة والزوار من خارج المنطقة والسياح، وهي مواقع دمجت الماضي بالحاضر، ولاقت إعجاب الكثيرين من مرتاديها في مدينة بريدة والرس والبكيرية وغيرها من المحافظات، ومن هذه المواقع جادة النخيل في محافظة عنيزة التي تميزت بإنشاء المقاهي ذات الطابع العصري الحديث والتي تقدم أكلات ومشروبات وسط المزارع والنخيل والأجواء التراثية القديمة.
وهناك تجارب استثمارية ناجحة كثيرة في تنشيط السياحة الريفية واستثمار المزارع لاستقبال الزوار والسياح، إذ لاقت المنطقة اهتماما كبيرا في جميع المجالات من أميرها الدكتور فيصل بن مشعل، حتى أصبحت القصيم مكانا جاذبا للمستثمرين في مجال السياحة وهو مجال اقتصادي مهم، كما أن هذه المواقع الريفية تعتبر مصدر دخل للأسر المنتجة لعرض منتجاتهم من أكلات شعبية وصناعات يدوية وتوفر فرص وظيفية لكثير من الشباب والفتيات.
كما تم تنمية قطاع السياحة الريفية بإنشاء النزل الريفية السكنية التي تقدم خدمات فندقية على مستوى عالٍ وسط أجواء ريفية تعطي طابعا صحيا وتجربة مميزة لزوار المنطقة، كما حرصت بعض المزارع على استثمار مواقعها في التسويق لمنتجاتها.

MENAFN05122023000089011017ID1107540551

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث