19 ألف زيارة منزلية لمرضى جازان

(MENAFN
- Al Watan) نفذت إدارة الرعاية المنزلية بصحة جازان 19.642 زيارة للمرضى في منازلهم عبر برنامج الرعاية المنزلية، وذكرت صحة جازان أن إدارة الرعاية المنزلي قدمت 11 مبادرة للرعاية المنزلية للمرضى المسجلين في البرنامج.
وأضافت أنها صرفت 193 جهازًا للمرضى في منازلهم، إضافة لإيصال 666 علاجًا للمرضى عن طريق البريد الدوائي التابع للرعاية المنزلية، إضافة لتقديم 747 مكملًا غذائيًا.
وبينت أنها دربت 109 موظفين وموظفات، لتطوير مهارات العاملين من خلال التدريب، وتنظيم الورش والمؤتمرات التي تساعد على النمو المهني والشخصي، من خلال أحدث الوسائل التقنية، وبالشراكة مع أفراد ومؤسسات المجتمع، إيمانًا منه بأهمية التطوير المستمر في اكتساب العاملين في المجال الصحي مجموعة كبيرة من المهارات المهنية والوظيفية التي تسهم في تطوير مستواهم المعرفي ومعايير أدائهم المهني لتنفيذ متطلبات مهنتهم بمستوى عالي الجودة، وتقديم خدمة صحية منزلية مميزة.
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