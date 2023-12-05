Tuesday, 05 December 2023 10:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


19 ألف زيارة منزلية لمرضى جازان

12/5/2023 2:18:52 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت إدارة الرعاية المنزلية بصحة جازان 19.642 زيارة للمرضى في منازلهم عبر برنامج الرعاية المنزلية، وذكرت صحة جازان أن إدارة الرعاية المنزلي قدمت 11 مبادرة للرعاية المنزلية للمرضى المسجلين في البرنامج.
وأضافت أنها صرفت 193 جهازًا للمرضى في منازلهم، إضافة لإيصال 666 علاجًا للمرضى عن طريق البريد الدوائي التابع للرعاية المنزلية، إضافة لتقديم 747 مكملًا غذائيًا.
وبينت أنها دربت 109 موظفين وموظفات، لتطوير مهارات العاملين من خلال التدريب، وتنظيم الورش والمؤتمرات التي تساعد على النمو المهني والشخصي، من خلال أحدث الوسائل التقنية، وبالشراكة مع أفراد ومؤسسات المجتمع، إيمانًا منه بأهمية التطوير المستمر في اكتساب العاملين في المجال الصحي مجموعة كبيرة من المهارات المهنية والوظيفية التي تسهم في تطوير مستواهم المعرفي ومعايير أدائهم المهني لتنفيذ متطلبات مهنتهم بمستوى عالي الجودة، وتقديم خدمة صحية منزلية مميزة.

MENAFN05122023000089011017ID1107540550

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث