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10 آلاف غرامة الاعتداء على مشروع متعثر

12/5/2023 2:18:52 PM

(MENAFN- Al Watan) وقفت فرقة من مكتب خدمات المياه بمحافظة الدرب ولجنة من إحدى الشركات التابعة لشركة المياه الوطنية بصبيا على تسريبات مياه للصرف الصحي والتي تسبب بها اعتداء بعض المواطنين على مشروع شبكة الصرف المتعثرة والغير جاهزة ما أدى إلى جريان المياه بشارع وادي صالح ببلدة الدرب القديم، وسعت اللجنة وفرق الصيانة لإنهاء أعمال النزح وتنظيف المناهل وإغلاقها بعد عمليات التعدي عليها، فيما أكدت اللجنة أن عقوبة الاعتداء على مثل هذه المشروعات الغير مكتملة عقوبتها تصل إلى 10 آلاف ريال للمخالف الواحد، قابلة للزيادة حسب الضرر الواقع.
طفوحات مياه
أوضح عضو اللجنة والمسئول بإحدى شركات المياه الوطنية بصبيا المهندس أحمد الحديدي لـ "الوطن"، أنهم تلقوا بلاغات عدة عن النسريبات وبعد الوقوف والكشف عليها تبين أنها اعتداءت من بعض المواطنين على الشبكة وهي السبب الرئيسي الذي أدى إلى طفوحات مياه الصرف الصحي المستمرة بشوارع الدرب القديم، وهذا ما أضطرنا إلى إقفال الوصلات المخالفة والتعامل معها.
عدم جاهزيتها
أشار الحديدي إلى أن الشبكة إلى الآن لا تعمل والسبب عدم جاهزيتها بالكامل إذ يعتمد تشغيلها على اكتمال مشروع محطة المعالجة، وعلى الأهالي انتظار إكمال المشروع بالكامل لكي تتم الاستفادة منه، ملقيا باللوم على المعتدين على الشبكة والموصلين بشكل غير نظامي.
وأكد أن غرامة التوصيل غير النظامي على الشبكة تصل إلى 10 آلاف ريال، ويمكن أن تزيد إلى أكثر من ذلك، وبين أنهم قاموا بأعمال الكشف وإقفال بعض الوصلات، ولا يزال العمل جار في الميدان، ومن يتبين تورطه في المخالفات سوف تطبق بحقه الأنظمة والغرامات.

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