10 آلاف غرامة الاعتداء على مشروع متعثر

(MENAFN
- Al Watan) وقفت فرقة من مكتب خدمات المياه بمحافظة الدرب ولجنة من إحدى الشركات التابعة لشركة المياه الوطنية بصبيا على تسريبات مياه للصرف الصحي والتي تسبب بها اعتداء بعض المواطنين على مشروع شبكة الصرف المتعثرة والغير جاهزة ما أدى إلى جريان المياه بشارع وادي صالح ببلدة الدرب القديم، وسعت اللجنة وفرق الصيانة لإنهاء أعمال النزح وتنظيف المناهل وإغلاقها بعد عمليات التعدي عليها، فيما أكدت اللجنة أن عقوبة الاعتداء على مثل هذه المشروعات الغير مكتملة عقوبتها تصل إلى 10 آلاف ريال للمخالف الواحد، قابلة للزيادة حسب الضرر الواقع.
طفوحات مياه
أوضح عضو اللجنة والمسئول بإحدى شركات المياه الوطنية بصبيا المهندس أحمد الحديدي لـ "الوطن"، أنهم تلقوا بلاغات عدة عن النسريبات وبعد الوقوف والكشف عليها تبين أنها اعتداءت من بعض المواطنين على الشبكة وهي السبب الرئيسي الذي أدى إلى طفوحات مياه الصرف الصحي المستمرة بشوارع الدرب القديم، وهذا ما أضطرنا إلى إقفال الوصلات المخالفة والتعامل معها.
عدم جاهزيتها
أشار الحديدي إلى أن الشبكة إلى الآن لا تعمل والسبب عدم جاهزيتها بالكامل إذ يعتمد تشغيلها على اكتمال مشروع محطة المعالجة، وعلى الأهالي انتظار إكمال المشروع بالكامل لكي تتم الاستفادة منه، ملقيا باللوم على المعتدين على الشبكة والموصلين بشكل غير نظامي.
وأكد أن غرامة التوصيل غير النظامي على الشبكة تصل إلى 10 آلاف ريال، ويمكن أن تزيد إلى أكثر من ذلك، وبين أنهم قاموا بأعمال الكشف وإقفال بعض الوصلات، ولا يزال العمل جار في الميدان، ومن يتبين تورطه في المخالفات سوف تطبق بحقه الأنظمة والغرامات.
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