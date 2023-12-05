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صفحات من ماض جميل

12/5/2023 2:18:52 PM
(MENAFN- Al Watan) الكتابة عن الماضي رحلة جميلة لكنها شاقة، يتطلب عُبُورها ثقافة، مهارة، ذاكرة جيدة، تدوين مشافهات، وتسجيل لقاءات مع كبار المواطنين ممن عاصروا أعواماً خلت.
وجميعها عوامل نجاح أمسك بمفاتيحها الكاتب الأديب عبدالرحمن بن سعيد أبو ملحة، تجلت في كتابه الجديد ((صفحات من ماضىٍ جميل))، ليُضاف إلى سلسلة مزهريات منتقاة من حدائق حكايات مدينة البهاء، شاعرة المدائن والقرى، يفوح منها عبق الحنين، وقع الخطوات، إشراقة الأماكن.
وجسدت موضوعات الكتاب علاقات الود المتجذرة بين المؤلف وأبها، التي عاش فيها ربيع عمره، ويحرص بين الحين والآخر على زيارتها، ليجدد الذكريات وينسج حوارات، ويطرح أسئلة يستمد إجاباتها من أسرار محيطها الطبيعي بكل المعاني الأصيلة من عادات، ومواقف، وأحداث، يغلب عليها الذكاء، العفوية، الإبداع، الفكاهة، سرعة البديهة، الحكمة والإيثار.
الكتاب الذي جاء في مائة وعشرين صفحة حافل بحكايات جديدة يُكشف عنها لأول مرة، ومنها عرعر عسير في حماية الأمير، بين مدينتين، الصفقة الرابحة، أحمد مطاعن، ثوب العيد، عقبة شعار، عبدالمجيد العسكري، وتنة أبوغزالة، أبو هندل الجائحة، أول يوم دراسي، الشوربيت وغيرها من الحكايات.
وقال أبو ملحة في كلمة تصدرت الكتاب ((إنها صفحات أريد بها الدرس والعبر من خلال تجارب عشتها، وشخصيات عايشتها، وأعمال كُلفت بها، وبيئة احتضنتني صغيراً، وغُربة صقلتني كبيراً))، ولازال الكتاب الذي أصدره قبل عشرة أعوام بعنوان ((أقلب ويهك)) حاضراً في ذاكرة المدينة بصورة ملفتة ربما لقربه من حقبة زمنية ارتبطت بمجتمع توهج بأعراف أصيلة، ومؤثرة.
الكتاب الجديد زاخر بحكايات في غاية الإبداع، وهي جديرة أن يتم البناء على واحدة منها سينمائياً أو تلفزيونياً، وقد أسعدني ما سمعته من مخرجنا الكبير الفنان فطيس بن بقنة خلال لقائي معه قبل شهر في أبها، حين أكد عزمه على اختيار بعض القصص والحكايات عن المنطقة ومن ثم تحويلها إلى أعمال سينمائية ببصمة سعودية مميزة، ولعله يجد في هذا الكتاب ما يبحث عنه، وهو قادر بحول الله على تحقيق ذلك، متى، ما بادر القطاع الخاص بدعم مثل هذه الأفكار والأعمال، التي تمثل جزءاً مهماً من القوة الناعمة.

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