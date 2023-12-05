قتل أمريكي طعن 4 من أسرته

(MENAFN
- Al Watan) ذكرت السلطات الأمريكية أن رجلا يحمل سكينا قتل 4 من أفراد أسرته، ومن بينهم طفلان، في منزل بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك، قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص.
وقالت شرطة مدينة نيويورك إن فتاة اتصلت بها، للإبلاغ عن الحادث الذي وقع في حي فار روكاواي بكوينز، وقالت إن ((أحد أقرابها يقتل أفراد عائلتها)).
وأضافت الشرطة للصحفيين أن المشتبه به، البالغ من العمر 38 عاما، طعن اثنين من أفراد الشرطة الذين توجهوا إلى مكان الحادث، فأطلق أحدهم النار عليه وأرداه قتيلا.
وأفادت بأن المشتبه به سبق اعتقاله بسبب واقعة عنف منزلي. ونُقل الضابطان المصابان إلى المستشفى، لتلقي العلاج.
وأوضحت الشرطة أن الأشخاص الأربعة الذين تعرضوا للطعن حتى الموت هم صبي يبلغ من العمر 12 عاما، وفتاة 11 عاما، وامرأة 44 عاما، ورجل في الثلاثينيات من عمره. وأضافت أنها عثرت على الطفل أمام المنزل، بينما كان الثلاثة الآخرون داخل غرف النوم.
وبيّنت الشرطة أن شخصا خامسا تعرض للطعن، وهي امرأة تبلغ من العمر 61 عاما، وأنها ترقد في المستشفى في حالة حرجة، وأن المشتبه به أشعل النار في أريكة في غرفة المعيشة بالمنزل، ما أجبر أفراد الشرطة على انتظار وصول فرق الإطفاء، قبل الدخول إلى المنزل.
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