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قتل أمريكي طعن 4 من أسرته

12/5/2023 2:18:52 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكرت السلطات الأمريكية أن رجلا يحمل سكينا قتل 4 من أفراد أسرته، ومن بينهم طفلان، في منزل بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك، قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص.
وقالت شرطة مدينة نيويورك إن فتاة اتصلت بها، للإبلاغ عن الحادث الذي وقع في حي فار روكاواي بكوينز، وقالت إن ((أحد أقرابها يقتل أفراد عائلتها)).
وأضافت الشرطة للصحفيين أن المشتبه به، البالغ من العمر 38 عاما، طعن اثنين من أفراد الشرطة الذين توجهوا إلى مكان الحادث، فأطلق أحدهم النار عليه وأرداه قتيلا.
وأفادت بأن المشتبه به سبق اعتقاله بسبب واقعة عنف منزلي. ونُقل الضابطان المصابان إلى المستشفى، لتلقي العلاج.
وأوضحت الشرطة أن الأشخاص الأربعة الذين تعرضوا للطعن حتى الموت هم صبي يبلغ من العمر 12 عاما، وفتاة 11 عاما، وامرأة 44 عاما، ورجل في الثلاثينيات من عمره. وأضافت أنها عثرت على الطفل أمام المنزل، بينما كان الثلاثة الآخرون داخل غرف النوم.
وبيّنت الشرطة أن شخصا خامسا تعرض للطعن، وهي امرأة تبلغ من العمر 61 عاما، وأنها ترقد في المستشفى في حالة حرجة، وأن المشتبه به أشعل النار في أريكة في غرفة المعيشة بالمنزل، ما أجبر أفراد الشرطة على انتظار وصول فرق الإطفاء، قبل الدخول إلى المنزل.

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