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3 عمليات لتحميل العقل إلى الكمبيوتر

12/5/2023 2:18:51 PM
(MENAFN- Al Watan) - تحدث علماء الكمبيوتر من مؤيدي الحركة الفكرية ((ما بعد الإنسانية)) عن تحسن تكنولوجيا مسح الدماغ بشكل كبير في العقود القادمة.
- التحسن وصل إلى درجة يمكن معها ملاحظة كيف تتحدث كل خلية عصبية على حدة مع الخلايا العصبية الأخرى.
- أوضح العلماء أنه قد نتمكن من تسجيل كل هذه المعلومات لإنشاء محاكاة لعقل شخص ما على جهاز كمبيوتر.
- أشاروا أن ذلك يمكننا من إثبات فكرة أننا قادرين على تحويل الشخص من جسده البيولوجي إلى جهاز اصطناعي.
تعتمد جدوى تحميل العقل على ثلاثة افتراضات أساسية:
1. الافتراض التكنولوجي: أننا سنكون قادرين على تطوير تكنولوجيا تحميل العقل خلال العقود القادمة.
2. افتراض العقل الاصطناعي: أن الدماغ المحاكى من شأنه أن يؤدي إلى عقل حقيقي.
3. افتراض البقاء: أن الشخص الذي تم إنشاؤه في هذه العملية هو ((أنت)) حقًا، عندها فقط يصبح تحميل الأفكار وسيلة للعيش فيها.

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