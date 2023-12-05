3 عمليات لتحميل العقل إلى الكمبيوتر

(MENAFN
- Al Watan) - تحدث علماء الكمبيوتر من مؤيدي الحركة الفكرية ((ما بعد الإنسانية)) عن تحسن تكنولوجيا مسح الدماغ بشكل كبير في العقود القادمة.
- التحسن وصل إلى درجة يمكن معها ملاحظة كيف تتحدث كل خلية عصبية على حدة مع الخلايا العصبية الأخرى.
- أوضح العلماء أنه قد نتمكن من تسجيل كل هذه المعلومات لإنشاء محاكاة لعقل شخص ما على جهاز كمبيوتر.
- أشاروا أن ذلك يمكننا من إثبات فكرة أننا قادرين على تحويل الشخص من جسده البيولوجي إلى جهاز اصطناعي.
تعتمد جدوى تحميل العقل على ثلاثة افتراضات أساسية:
1. الافتراض التكنولوجي: أننا سنكون قادرين على تطوير تكنولوجيا تحميل العقل خلال العقود القادمة.
2. افتراض العقل الاصطناعي: أن الدماغ المحاكى من شأنه أن يؤدي إلى عقل حقيقي.
3. افتراض البقاء: أن الشخص الذي تم إنشاؤه في هذه العملية هو ((أنت)) حقًا، عندها فقط يصبح تحميل الأفكار وسيلة للعيش فيها.
MENAFN05122023000089011017ID1107540544
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.