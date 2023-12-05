إنجازات وأرقام قياسية يحققها مطار الملك خالد الدولي

MENAFN - Al Watan) حقق مطار الملك خالد الدولي بالرياض أرقاماً قياسية وإنجازات جديدة حسب ما أعلنت شركة مطارات الرياض التي تتولى إدارة مطار العاصمة وتشغيله، إذ تجاوز عدد المسافرين المسجل بنهاية شهر نوفمبر 29 مليون مسافر من بداية العام ليتخطى الرقم القياسي السابق 28,5 مليون مسافر في عام 2019. كما أتمّت مطارات الرياض مشروع توسعة منطقة الجوازات في صالات السفر الدولية 3 و 4، ليتضمن المشروعزيادة مساحة منطقة الاصطفاف في الصالة 3 من 255 متر مربع إلى 575 متر مربع،وزيادة في منطقة الاصطفاف في الصالة 4 كذلك من 255 إلى 575متر مربع، ليرتفع إجمالي مساحة الاصطفاف في الصالتين بنسة 125% ليصل مجموع المساحة في الصالتين إلى 1150 متر مربع، إضافة إلى زيادة عدد كاونترات الجوازات في الصالة 3 من 24 إلى 32 كاونتر وفي الصالة 4 من 24 إلى 29 كاونتر ليرتفع الاجمالي في الصالتين إلى 61 كاونتر، وذلك ضمن عمليات التوسعة للخدمات والمرافق التي تقوم بها مطارات الرياض في مطار الملك خالد الدولي.في السياق ذاته، أطلقت مطارات الرياض في شهر نوفمبر خدمة نقل مسافري الرحلات المواصلة بين صالات السفر إلى رحلاتهم المغادرة بين صالات السفر 3 و4 و5 عبر منطقة ساحة الطيران وبواسطة حافلات النقل الداخلي المجهزة، وذلك تسهيلًا لنقل الركاب من الرحلات الدولية إلى الرحلات الداخلية ومن الرحلات الداخلية إلى الرحلات الدولية خلال أوقات تردّد ثابتة للحافلات بما يتناسب مع الحركة التشغيلية للرحلاتتزداد في أوقات الذروة.وذلك في خطوة يهدف من خلالها الارتقاء بتجربة المسافر وتقليص الوقت اللازم لانتقال مسافري الرحلات المواصلة من الرحلات الدولية للداخليةوالعكس.

وعلى صعيد تحسين تجربة السفر، أعلنت مطارات الرياض عن بدء الإطلاق التجريبي لخدمة ((إتمام إجراءات السفر المتنقلة)) في صالات السفر في المطار، لتتيح للمسافرين إنهاء إجراءات السفر دون الحاجة للوقوف في منطقة تسجيل الركاب، حيث يتم إصدار بطاقات صعود الطائرة وبطاقات الأمتعة بواسطة أجهزة مخصصة ومتنقلة للتوجه مباشرة إلى بوابة المغادرة. وقد أُطلقت هذه الخدمة بالتعاون مع الشركاء من خطوط طيران ناس وطيران أديل.

إلى جانب ذلك، أطلقت مطارات الرياض نظام "°360 Baggage" بشكل تجريبيداخل المطار، والمعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف خدمة الفرق التشغيلية في المطار لإدارة عمليات مناولة الأمتعة والحصول على معلومات لحظية، مع المساهمةفي التنبؤ بالأوقات التي من المتوقع وصول الأمتعة فيها إلى مختلف نقاط مسارها خلال رحلة السفر.

هذا وكانت مرافق المطار المخصصة لخدمة المسافرين قد شهدت خلال شهر نوفمبر ارتفاعاً في أعدادها، حيث وصل عدد صالات الاسترخاء إلى 8 صالات، فيما تجاوزتأعداد المقاهي والمطاعم في صالات المطار 30 مقهى ومطعماً. أما محالّ التجزئة والخدمات التي تتبع المطار، فقد تجاوز إجمالي عدد خدماتها أكثر من 25 خدمة.

بدوره أوضح الرئيس التنفيذي لمطارات الرياض الأستاذ مساعد بن عبدالعزيز الداود إن هذا التقدّم على صعيد مجمل الإنجازات التشغيلية التي شهدها مطار الملك خالد الدولي ما هو إلا انعكاس واضح لمجمل الجهود التطويرية التي تبذلها مطارات الرياض مع شركائها؛ بهدف تقديم أفضل مستوى من الخدمات والخيارات المتاحة أمام مسافري المطار، وذلك في إطار جهودنا الدائمة لتقديم تجربة سفر استثنائية وتوفير أفضل الحلول والإمكانات الداعمة لتطلعات مسافرينا اضافةً لسعينا المستمرللاسهام في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل ورؤية المملكة 2030.