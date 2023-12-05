ضبط أغذية فاسدة في الرياض

(MENAFN
- Al Watan) ضبطت غرفة العمليات المشتركة في جولتها الرقابية بأحياء وسط الرياض منشأتين ومنزلين حولتها عمالة مخالفة إلى مواقع لتحضير الأغذية الفاسدة، ومعمل للخياطة، ومستودع لتخزين مواد عينية ضارة، بينما نتج عن الجولة إتلاف 123 كيلوجراما من المواد الغذائية الفاسدة، بالإضافة إلى مصادرة أدوات وماكينات خياطة مع ملحقاتها.
وأوضحت أمانة منطقة الرياض، في تقرير إحصائي، أن جهود الغرفة المشتركة أسفرت أيضًا عن مصادرة أقمشة مقلدة، وإزالة 89 مبسطًا مخالفًا للخضار والفواكه، ومصادرة 6500 كيلوجرام خضار وفواكه، سُلمت للجمعيات الخيرية، إلى جانب إغلاق عددٍ من المواقع المخالفة، واستدعاء أصحاب العلاقة، للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.
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