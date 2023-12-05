Tuesday, 05 December 2023 10:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ضبط أغذية فاسدة في الرياض

12/5/2023 2:18:51 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت غرفة العمليات المشتركة في جولتها الرقابية بأحياء وسط الرياض منشأتين ومنزلين حولتها عمالة مخالفة إلى مواقع لتحضير الأغذية الفاسدة، ومعمل للخياطة، ومستودع لتخزين مواد عينية ضارة، بينما نتج عن الجولة إتلاف 123 كيلوجراما من المواد الغذائية الفاسدة، بالإضافة إلى مصادرة أدوات وماكينات خياطة مع ملحقاتها.
وأوضحت أمانة منطقة الرياض، في تقرير إحصائي، أن جهود الغرفة المشتركة أسفرت أيضًا عن مصادرة أقمشة مقلدة، وإزالة 89 مبسطًا مخالفًا للخضار والفواكه، ومصادرة 6500 كيلوجرام خضار وفواكه، سُلمت للجمعيات الخيرية، إلى جانب إغلاق عددٍ من المواقع المخالفة، واستدعاء أصحاب العلاقة، للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

MENAFN05122023000089011017ID1107540541

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث