رقم آسيوي جديد للزعيم

(MENAFN
- Al Watan) حقق الهلال رقمًا قياسيًا جديدًا، على صعيد مشاركاته في دوري أبطال آسيا، بعدما اختتم مشاركته في دور المجموعات، بالفوز على ضيفه ناساجي الإيراني. ورفع الزعيم رصيده بذلك إلى 16 نقطة في صدارة مجموعته، وهي المرة الأولى التي يصل فيها إلى هذا العدد من النقاط، في دور مجموعات دوري الأبطال. وكان الإنجاز الأكبر للهلال في هذا السياق، عندما تأهل في نسخة 2009 برصيد 14 نقطة، من 4 انتصارات وتعادلين، وذلك في المجموعة الأولى التي ضمَّت إلى جانبه حينها: باختاكور الأوزبكي، وصبا قم الإيراني، وشباب الأهلي الإماراتي. وهذه المرة الـ14، التي يتأهل فيها الهلال إلى دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، منذ انطلاق البطولة بنظامها الحالي في موسم 2003، والمرة العاشرة التي يصعد فيها متصدرًا مجموعته، مقابل 4 نسخ تأهل فيها كوصيف.
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