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رقم آسيوي جديد للزعيم

12/5/2023 2:18:51 PM
(MENAFN- Al Watan) حقق الهلال رقمًا قياسيًا جديدًا، على صعيد مشاركاته في دوري أبطال آسيا، بعدما اختتم مشاركته في دور المجموعات، بالفوز على ضيفه ناساجي الإيراني. ورفع الزعيم رصيده بذلك إلى 16 نقطة في صدارة مجموعته، وهي المرة الأولى التي يصل فيها إلى هذا العدد من النقاط، في دور مجموعات دوري الأبطال. وكان الإنجاز الأكبر للهلال في هذا السياق، عندما تأهل في نسخة 2009 برصيد 14 نقطة، من 4 انتصارات وتعادلين، وذلك في المجموعة الأولى التي ضمَّت إلى جانبه حينها: باختاكور الأوزبكي، وصبا قم الإيراني، وشباب الأهلي الإماراتي. وهذه المرة الـ14، التي يتأهل فيها الهلال إلى دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، منذ انطلاق البطولة بنظامها الحالي في موسم 2003، والمرة العاشرة التي يصعد فيها متصدرًا مجموعته، مقابل 4 نسخ تأهل فيها كوصيف.

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