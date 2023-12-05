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ولي العهد يبعث برقية لأمير دولة قطر إثر مغادرته الدوحة

12/5/2023 2:18:51 PM
(MENAFN- Al Watan) بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، برقية شكر، لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إثر مغادرة ولي العهد الدوحة، فيما يلي نصها:

صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لسموكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
صاحب السمو، لقد أكدت هذه الزيارة والمباحثات التي أجريناها مع سموكم متانة العلاقات الأخوية بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسموكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وأود أن أشيد بالنتائج التي توصلنا إليها خلال اجتماع مجلس التنسيق السعودي القطري، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات بين بلدينا الشقيقين.
كما أُشيد أيضاً بالنتائج الإيجابية التي تحققت في الدورة الـ(44) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة سموكم.وأسأل الله العلي القدير أن يديم على سموكم الصحة والسعادة، وعلى الشعب القطري الشقيق الرخاء والازدهار.

وتقبلوا سموكم تحياتي وتقديري.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

MENAFN05122023000089011017ID1107540537

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