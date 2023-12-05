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22 قتيلا جراء الثوران المفاجئ لبركان جبل مارابي

12/5/2023 2:18:50 PM
(MENAFN- Al Watan) أدى ثوران مفاجئ لبركان جبل مارابي في إندونيسيا إلى مقتل العديد من المتسلقين، وقد تم إنقاذ أكثر من 50 متسلقًا بعد الثوران الأولي، وتأكد في البداية وفاة 11 آخرين.
وقال عبدالملك، رئيس وكالة بادانج للبحث والإنقاذ، إن الثورات الجديدة يومي الاثنين والثلاثاء قذفت المزيد من الرماد الساخن إلى ارتفاع 800 متر (2620 قدمًا) في الهواء، مما أدى إلى انخفاض الرؤية ووقف عمليات البحث والانتشال مؤقتًا.
وعثر رجال الإنقاذ الذين كانوا يبحثون في المنحدرات الخطرة للبركان على 11 جثة أخرى لمتسلقين، مما رفع عدد القتلى المؤكدين إلى 22، حسبما قال مسؤولون وظل شخص واحد في عداد المفقودين.
تضاريس صعبة
وقال إيدي مارديانتو، نائب قائد الشرطة في مقاطعة سومطرة الغربية، إن أحد المتسلقين ما زال مفقودًا ويفترض أنه مات بسبب قربه الشديد من موقع ثوران البركان.
وواجه رجال الإنقاذ سوء الأحوال الجوية والتضاريس الصعبة، إلى جانب الرياح التي جلبت الحرارة من الانفجارات البركانية.
وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة البحث والإنقاذ في غرب سومطرة، رجال الإنقاذ وهم يحملون متسلقًا مصابًا على نقالة قبالة الجبل، وينقلونه إلى سيارة إسعاف تنتظر نقله إلى

ارتفاع الرماد
وقذف مارابي أعمدة سميكة من الرماد يصل ارتفاعها إلى 3000 متر (9800 قدم) في ثوران يوم الأحد وانتشرت سحب الرماد الساخن لعدة كيلومترات (أميال)، وغطت أطنان من الحطام البركاني القرى والبلدات المجاورة التي حجبت ضوء الشمس، وأوصت السلطات الناس بارتداء أقنعة لحماية أنفسهم من الرماد.
ويعيش حوالي 1400 شخص على منحدرات مارابي في روبي وجوبا كومانتيانج، أقرب القرى، على بعد حوالي 5 إلى 6 كيلومترات (3 إلى 3.7 أميال) من القمة.
ويشتهر مارابي بالانفجارات المفاجئة التي يصعب التنبؤ بها؛ لأن المصدر ضحل وقريب من الذروة، ولا تنجم ثوراناته عن حركة عميقة للصهارة، مما يؤدي إلى حدوث هزات مسجلة على أجهزة رصد الزلازل.
وينشط بركان مارابي منذ ثوران يناير الماضي، الذي لم يتسبب في وقوع إصابات. وهو من بين أكثر من 120 بركانًا نشطًا في إندونيسيا، المعرضة لاضطرابات زلزالية بسبب موقعها على ((حزام النار)) في المحيط الهادئ، وهو قوس من البراكين وخطوط الصدع يحيط بحوض المحيط

ذكر مركز إندونيسيا لعلم البراكين والتخفيف من آثار الكوارث الجيولوجية:
- ظل مارابي عند ثالث أعلى مستوى من مستويات التأهب الأربعة منذ عام 2011
- الثوران المفاجئ يشير إلى نشاط بركاني فوق المعدل الطبيعي.
- يجب على المتسلقين والقرويين البقاء على بعد أكثر من 3 كيلومترات (1.8 ميل) من الذروة.
- رسميًا، لم يُسمح للمتسلقين بالتواجد تحت منطقة الخطر، وكان عليهم التسجيل في مركزين للقيادة أو عبر الإنترنت.
- يعترف المسؤولون المحليون بأن العديد من الأشخاص ربما تسلقوا أعلى من المسموح.

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