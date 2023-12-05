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المجلس العسكري النيجري يترك أوروبا ويلجأ لروسيا

12/5/2023 2:18:50 PM
(MENAFN- Al Watan) تزايدت التوترات السياسية بين النيجر والاتحاد الأوروبي منذ انقلاب يوليو، وأحدثها إلغاء المجلس العسكري في النيجر اتفاقيتين عسكريتين رئيسيتين وقعتهما الدولة الواقعة في غرب إفريقيا مع الاتحاد الأوروبي للمساعدة في مكافحة العنف في منطقة الساحل الإفريقي بينما ناقش قادة الجيش في البلاد ومسؤول دفاعي روسي كبير التعاون العسكري.
وقبل الانقلاب الذي أطاح برئيس البلاد محمد بازوم، كانت النيجر هي الشريك الأمني ​​الرئيسي للغرب وآخر أوروبا في منطقة الساحل، وهي المنطقة الشاسعة الواقعة جنوب الصحراء الكبرى والتي حولتها الجماعات الإسلامية المتطرفة إلى بؤرة للإرهاب العالمي.
وفي زيارة نادرة، التقى وفد روسي برئاسة نائب وزير الدفاع الروسي لونوس بيك إيفكوروف مع زعيم المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبدالرحمن تشياني ووزير الدولة للدفاع الوطني ساليفو مودي. وعقد الجانبان مزيداً من الاجتماعات لبحث القضايا العسكرية والدفاعية.
سحب الامتيازات
وقالت وزارة الشؤون الخارجية النيجرية في مذكرة، إن الحكومة قررت ((سحب الامتيازات والحصانات الممنوحة)) بموجب مهمة الشراكة العسكرية للاتحاد الأوروبي في النيجر التي انطلقت في فبراير، وبالتالي ((ليس لديها أي التزام قانوني)) يتعلق بتلك الشراكة.
كما رفضت بعثة الاتحاد الأوروبي لبناء القدرات المدنية التي أنشئت في عام 2012 لتعزيز قطاع الأمن الداخلي في النيجر، مما أدى فعليا إلى إلغاء موافقتها على البعثات.
تعاون موسكو
وقالت وزارة الدفاع النيجرية في بيان ((في قلب المناقشات هناك تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الدفاع)) في إشارة إلى العلاقات السياسية الرسمية مع موسكو التي ليس لها سفارة أو أفراد عسكريون في البلاد.
وفرض معظم الحلفاء الاقتصاديين والأمنيين الأجانب للنيجر عقوبات على البلاد، بما في ذلك فرنسا، التي كان لها 1500 جندي يعملون في النيجر. وقد طلب منهم جميعا المغادرة.
ويقول المحللون، إنه على الرغم من أن العقوبات الإقليمية والدولية التي فرضت لإجبار المجلس العسكري على التراجع عن انقلابه قد ضغطت على البلاد، فإنها شجعت أيضًا الحكومة العسكرية في الوقت الذي تعزز فيه قبضتها على السلطة وتسعى إلى شراكات جديدة.
وتنشط روسيا في أجزاء من إفريقيا من خلال مجموعة فاغنر المرتزقة الخاصة، من جمهورية إفريقيا الوسطى، حيث ساعدت قوات المرتزقة في توفير الخدمات الأمنية للحكومة إلى مالي، حيث يشتركون مع الجيش في قتال المتمردين المسلحين كما زار الوفد بقيادة إيفكوروف.
وكانت مجموعة فاغنر واحدة من أول مصادر المساعدة التي تواصل معها القادة العسكريون في النيجر للحصول على الدعم عندما واجهوا تدخلًا عسكريًا محتملاً من الكتلة الإقليمية لغرب إفريقيا التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في محاولة لعكس الانقلاب.
المجلس العسكري في النيجر:
- تخلى عن الشراكة الأمنية مع الاتحاد الأوروبي
- سعى لتعزيز التعاون الأمني مع موسكو
- يقول المحللون إن العقوبات الإقليمية والدولية التي فرضت على المجلس شجعته لشراكات جديدة.

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