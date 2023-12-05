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5 آلاف مخالفة رصد آلي للنقل البري وشحن البضائع يتصدر

12/5/2023 2:18:50 PM
(MENAFN- Al Watan) رصدت الهيئة العامة للنقل خلال حملاتها على أنشطة النقل البري 34.545 مخالفة محررة، فيما سجلت عمليات الرصد الآلي 5.211 مخالفة، بينما سجلت الفرق الرقابية 89 مخالفة في أنشطة النقل البحري.
الرياض تتصدر
أوضحت الهيئة أن نشاط نقل البضائع سجل أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال نوفمبر الماضي، ثم بقية الأنشطة كنشاط النقل المتخصص بالحافلات، والأجرة "منشآت"، والأجرة العامة، إضافة إلى أجرة المطار (أفراد).
وسجلت منطقة الرياض أعلى المناطق في تسجيل المخالفات خلال الشهر، وسجلت 11.768 مخالفة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 9.549 مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ 6.745 مخالفة، وأخيرًا منطقة المدينة المنورة بـ2.228 مخالفة.
زيارات ميدانية
نفذت الهيئة العامة للنقل ممثلة بالإدارة العامة للرقابة بالتعاون مع الجهات المعنية، حملات رقابية ميدانية خلال نوفمبر، نتج عنها 260.454 عملية فحص في أنشطة النقل البري؛ منها 258.191 عملية فحص لمركبات النقل، و555 عملية فحص للمركبات الأجنبية.
وأوضحت الهيئة، أن عدد الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة بلغت 1.708 زيارات، كما نفذت الفرق الرقابية 5.369 عملية فحص لأنشطة النقل البحري، إضافة إلى زيارتين لمحطات النقل السككي حول المملكة.
التزام وامتثال
أكدت هيئة النقل، أن نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال نوفمبر الماضي بلغت 92%، بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري 89% و100% لأنشطة النقل السككي، مضيفة أن المخالفات المرصودة في أنشطة النقل تنوّعت ما بين تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق، وتشغيل مركبة نقل دون بطاقة تشغيل، أو عدم وجود وثيقة نقل للبضاعة، إضافة إلى عدم مطابقة حواجز الحماية للشاحنة للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة، وكذلك عدم توفر الحد الأدنى من متطلبات السلامة المعتمدة.

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