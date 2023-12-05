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بيئتنا خضراء بالعاصمة المقدسة

12/5/2023 2:18:50 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت أمانة العاصمة المقدسة مبادرة تطوعية بعنوان - بيئتنا خضراء؛ تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتشجيع السلوك البيئي المستدام، بمشاركة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، وجمعية مراكز الأحياء، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، و 70 متطوعاً ومتطوعة من جهات حكومية متعددة.
وبيّنت الأمانة أن المبادرة تتسق مع مبادرة السعودية الخضراء ورؤية المملكة 2030، حيث تستهدف المبادرة زراعة 30.000 شجرة وشجيرة متنوعة و 200.000 حولية، بالإضافة إلى توعية زوار ومرتادي الحدائق العامة بأهمية المحافظة على الأشجار وبيان مواقعها، وتحفيز موظفي الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالمشاركة في الأعمال التطوعية، إضافة إلى تشجيع الفرق التطوعية وأبنائنا الطلاب على المشاركة في هذه الأعمال، وتحسين المشهد الحضري، وتحفيز العمل التطوعي، وتحسين المشهد البيئي للزراعة.

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