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خدمات لذوي الإعاقة في الحرم المكي

12/5/2023 2:18:50 PM
(MENAFN- Al Watan) تحرص الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة ورعايتهم، وتقديم سبل الراحة لهم داخل أرجاء البيت العتيق من خلال تجهيز المواقع وأنسنتها، ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.
وعملت الهيئة على تجهيز المصليات بأفضل الأدوات والخدمات المخصصة لهم، وزودتها بماء زمزم، ومصاحف وكتيبات تعينهم على أداء مناسكهم. كما تتميز هذه المصليات بقربها من الأبواب، تسهيلا لحركة دخولهم وخروجهم.
وبإمكان القاصد من ذوي الإعاقة التوجه إلى أي من المصليات الـ3 الخاصة بالرجال الواقعة في توسعة الملك فهد -رحمه الله- بالدور الأول مقابل باب ((91))، والدور الأول مقابل جسر الشبيكة - باب ((68))، والدور الأرضي باب ((68)) بجوار سلالم الشبيكة.

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