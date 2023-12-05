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تطوير نفق الملك عبدالله - الرياض

12/5/2023 2:18:49 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأت أمانة الأحساء، تنفيذ خطتها لتطوير تقاطع طريق الملك عبدالله ((الدائري الداخلي)) مع طريق الرياض لإنشاء نفق بطول 1500 متر، وفتح محاور مرورية جديدة، بالتنسيق مع إدارة المرور في تحديد الخطة المرورية البديلة والتحويلات لتنفيذ المشروع منتصف ديسمبر الجاري 2023. وأوضحت الأمانة أن الخطة المرورية البديلة ستكون متوافقة مع إمكانية حركة المركبات للوصول إلى المواقع المحيطة بالمشروع، وفي جميع الاتجاهات، ووفق مسارات بديلة تضمن انسيابية الحركة المرورية، حيث ستضاف منافذ دوران قبل التقاطع من كل الاتجاهات، وكذلك الوصول للمحال التجارية والأحياء السكنية.
مؤكدةً أهمية التقيد بالخطة المرورية البديلة لفك الاختناقات وانسيابية الحركة المرورية في التقاطع. وأشارت إلى أن المشروع يحتوي على اتجاهين بــ3 مسارات، مع تنفيذ المواصفات الخدمية والبنية التحتية والجمالية للمشروع، وإنشاء طرق الخدمة جانبي النفق 3 مسارات لكل اتجاه، ومواقف للسيارات وأرصفة وتشجير، وسيُسهم في توفير حلول مرورية وفق أحدث النُظم المتبعة تحقيقًا لانسيابية حركة المركبات، والحد من الاختناقات المرورية، والحفاظ على السلامة العامة عند التقاطع وانسيابية الحركة المرورية للمركبات، وتوفير حركة مرورية حرة شمالاً وجنوبًا على طريق الملك عبدالله الدائري؛ لأنه تقاطع حيوي بوصفه المدخل الغربي للأحساء باتجاه مدينة الرياض، وكذلك للمتجهين إلى دول الخليج العربي الشقيقة ((الإمارات، قطر، البحرين)).

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