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تقرير: سياسة الحد الأقصى لأسعار النفط الروسية فشلت إلى حد كبير

12/5/2023 2:18:38 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة %46 اتساعًا فى الفجوة بين إنتاج واستهلاك السولار خلال أول 9 أشهر من 2023 “شينت” تشترى الطاقة من مصنع“جوشى” للطاقة الشمسية فى“اقتصادية القناة” مباحثات سورية فنزويلية لمناقشة آفاق التعاون في مجال النفط

توصل تقرير جديد إلى أن الجهود الغربية للحد من عائدات النفط الروسية قد باءت بالفشل إلى حد كبير، بعد مرور عام على الاتفاق عليها لأول مرة، مما دفع كييف إلى تجديد المناشدات لحلفائها لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة، بحسب تقرير.

وبحسب تقرير بحثي نقلته النسخة الأوروبية من صحيفة“بوليتيكو” الثلاثاء، كان تأثير الحد الأقصى للسعر محدودًا بسبب عدم كفاية المراقبة والتنفيذ، حيث يتم بيع النفط الروسي مقابل 70 دولارًا للبرميل تقريبًا.

ووجد الباحثون أن نحو 48% من شحنات النفط الروسي تم نقلها على ناقلات مملوكة أو مؤمن عليها في دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي.

وأدت“ثغرة التكرير” إلى تقويض الجهود الغربية، حيث تقوم دول مثل الهند بشراء كميات ضخمة من الخام الروسي بسعر رخيص، وتقوم بمعالجته ثم بيعه دون قيود، ويعني ذلك أن المستهلكين الأوروبيين قد يستخدمون دون علم البنزين والديزل ووقود الطائرات المنتج من الخام الروسي.

وزادت نيودلهي وارداتها من النفط الروسي بنسبة 134% خلال العام الماضي، وهو ما يمثل ما يقرب من نصف تجارة النفط الخام الروسية المنقولة بحرًا، وفي الوقت نفسه، ارتفعت الصادرات الهندية من منتجات الوقود إلى الاتحاد الأوروبي بشكل كبير.

واقترح التقرير البحثي، خفض مستوى الحد الأقصى للسعر عند 30 دولارًا للبرميل لتقييد عائدات الصادرات الروسية، وهو ما كان من شأنه أن يخفض الإيرادات بنسبة 49% خلال العام الماضي.

Source:

MENAFN05122023000202011048ID1107540529

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