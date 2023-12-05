نمو نشاط الخدمات في الولايات المتحدة للشهر الحادي عشر على التوالي

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتانخفاض مؤشري البحرين العام والإسلامي في ختام التعاملات تصرفات عقارات دبي تُسجل 1.6 مليار درهم اليوم تراجع الأسهم الأمريكية فى المستهل قبيل صدور بيانات اقتصادية

توسع النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات الأمريكي في نوفمبر للشهر الحادي عشر على التوالي، ليسجل القطاع نموًا خلال 41 شهرًا من 42 شهرًا الماضية، مع الانكماش الوحيد في ديسمبر عام 2022.

وبحسب بيانات معهد إدارة التوريد الصادرة الثلاثاء، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي بمقدار 0.9 نقطة إلى 52.7 نقطة خلال نوفمبر، من قراءة أكتوبر البالغة 51.8 نقطة، وهو ما تجاوز التوقعات بتسجيل 52.2 نقطة.

وفي حين استقر مؤشر الطلبيات الجديدة خلال الشهر عند قراءة أكتوبر البالغة 55.5 نقطة، انخفض مؤشر الأسعار في نوفمبر بمقدار 0.3 نقطة عند 58.3 نقطة.

وبينما استمر نشاط الخدمات في دعم الاقتصاد الأمريكي، إلا أن ثلاثة قطاعات سجلت انخفاضًا في نوفمبر وهي، المعلومات، والتعدين، والخدمات المهنية والعلمية والفنية.

وفي نفس السياق، أظهرت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الخدمي الصادرة عن“إس آند بي جلوبال”، نمو القطاع بدعم توسع الإنتاج لتلبية الطلبيات الجديدة والصادرات، حيث ارتفع المؤشر المعدل موسميًا إلى 50.8 نقطة في نوفمبر، من 50.6 في أكتوبر، وجاء موافقًا للقراءة الأولية.

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