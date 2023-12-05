نمو نشاط الخدمات في الولايات المتحدة للشهر الحادي عشر على التوالي

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انخفاض مؤشري البحرين العام والإسلامي في ختام التعاملات تصرفات عقارات دبي تُسجل 1.6 مليار درهم اليوم تراجع الأسهم الأمريكية فى المستهل قبيل صدور بيانات اقتصادية
توسع النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات الأمريكي في نوفمبر للشهر الحادي عشر على التوالي، ليسجل القطاع نموًا خلال 41 شهرًا من 42 شهرًا الماضية، مع الانكماش الوحيد في ديسمبر عام 2022.
وبحسب بيانات معهد إدارة التوريد الصادرة الثلاثاء، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي بمقدار 0.9 نقطة إلى 52.7 نقطة خلال نوفمبر، من قراءة أكتوبر البالغة 51.8 نقطة، وهو ما تجاوز التوقعات بتسجيل 52.2 نقطة.
وفي حين استقر مؤشر الطلبيات الجديدة خلال الشهر عند قراءة أكتوبر البالغة 55.5 نقطة، انخفض مؤشر الأسعار في نوفمبر بمقدار 0.3 نقطة عند 58.3 نقطة.
وبينما استمر نشاط الخدمات في دعم الاقتصاد الأمريكي، إلا أن ثلاثة قطاعات سجلت انخفاضًا في نوفمبر وهي، المعلومات، والتعدين، والخدمات المهنية والعلمية والفنية.
وفي نفس السياق، أظهرت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الخدمي الصادرة عن“إس آند بي جلوبال”، نمو القطاع بدعم توسع الإنتاج لتلبية الطلبيات الجديدة والصادرات، حيث ارتفع المؤشر المعدل موسميًا إلى 50.8 نقطة في نوفمبر، من 50.6 في أكتوبر، وجاء موافقًا للقراءة الأولية.
Source:
MENAFN05122023000202011048ID1107540528
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