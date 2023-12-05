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مباحثات سورية فنزويلية لمناقشة آفاق التعاون في مجال النفط

12/5/2023 2:18:38 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) بحث وزير النفط والثروة المعدنية السوري الدكتور فراس قدور، اليوم الثلاثاء، مع سفير فنزويلا لدى دمشق خوسيه جريجوريو بيومورجي موساتيس، آفاق التعاون المشترك وتعزيزه في مجال النفط والغاز والثروة المعدنية.

وأكد الجانبان ضرورة تفعيل الاتفاقيات الموقعة والانتقال إلى مراحل تنفيذية بما يعود بالفائدة على شعبي البلدين، ويسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية المشتركة وخاصة في مجالات النفط المختلفة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).

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ونوه الوزير فراس بالعلاقات الثنائية المميزة التي تربط البلدين، وأهمية تطويرها وتنشيطها بما يخدم مصلحة البلدين، كما أعرب السفير الفنزويلي عن رغبة بلاده في دفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى تطلعات القيادتين والشعبين.

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MENAFN05122023000202011048ID1107540527

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