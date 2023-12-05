مباحثات سورية فنزويلية لمناقشة آفاق التعاون في مجال النفط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث وزير النفط والثروة المعدنية السوري الدكتور فراس قدور، اليوم الثلاثاء، مع سفير فنزويلا لدى دمشق خوسيه جريجوريو بيومورجي موساتيس، آفاق التعاون المشترك وتعزيزه في مجال النفط والغاز والثروة المعدنية.
وأكد الجانبان ضرورة تفعيل الاتفاقيات الموقعة والانتقال إلى مراحل تنفيذية بما يعود بالفائدة على شعبي البلدين، ويسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية المشتركة وخاصة في مجالات النفط المختلفة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).
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ونوه الوزير فراس بالعلاقات الثنائية المميزة التي تربط البلدين، وأهمية تطويرها وتنشيطها بما يخدم مصلحة البلدين، كما أعرب السفير الفنزويلي عن رغبة بلاده في دفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى تطلعات القيادتين والشعبين.
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MENAFN05122023000202011048ID1107540527
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