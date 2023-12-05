ننشر زيادات أسعار سيارات ((ستروين)) خلال ديسمبر الجارى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رفعت الشركة ((المصرية الأوروبية للسيارات)) التابعة لمجموعة القصراوى، وكيل العلامة الفرنسية ((ستروين))، أسعار طرازات ((سى إليزيه، وC3، وC3 إيركروس، وC4، وC4X، وC5 إيركروس)) موديل 2024 خلال شهر ديسمبر الجارى بنحو 20 ألف جنيه وتصل إلى 130 ألف جنيه.
وحددت الشركة سعر الفئة الأولى ((comfort)) من طراز ((سى إليزيه)) موديل 2024 بـ 819 ألف جنيه، والفئة الثانية ((LUXURY)) نحو 889 ألف جنيه، بزيادة 30 و40 ألف جنيه.
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وينتمى طراز ((سيتروين سى إليزيه)) موديل 2024 لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 115 ((حصان))، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أتوماتيك.
وجاءت أسعار ((ستروين C3)) فئة ((هاتشباك)) الفئة الأولى ((FEEL)) بسعر 949 ألف جنيه، والفئة الثانية ((SHINE)) بسعر 1.079 مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 20 ألف جنيه.
وتنتمى طرازات ((ستروين C3)) موديل 2024 لفئة ((الهاتشباك))، مزودة بمحرك ثلاثى الأسطوانات، سعة 1200 سى سى تيربو، ينتج قوة 110 ((حصان))، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أتوماتيك.
وحددت الشركة أسعار ((ستروين C3 إير كروس)) الفئة الثانية ((FEEL)) بنحو 1.119 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((Shine)) إلى 1.239 مليون جنيه، بزيادة بلغت قيمتها 24 و30 ألف جنيه.
وتنتمي سيارات ((ستروين C3 إير كروس)) موديل 2024 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ((SUV))، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، ينتج قوة 110 ((حصان))، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات ((أوتوماتيك)).
وأخطرت ((المصرية الأوروبية للسيارات)) شبكة موزعيها المعتمدين بالقائمة السعرية الخاصة بالسيارة ((ستروين C4)) كروس أوفر SUV موديل 2024، ليكون سعر الفئة الثانية ((FEEL)) نحو 1.304 مليون جنيه، والفئة الرابعة ((SHINE)) بنحو 1.439 مليون جنيه، بزيادة 35 و50 ألف جنيه.
وتعتمد منظومة القوة داخل ((ستروين C4)) موديل 2024 كروس أوفر SUV موديل 2024، على محرك ثلاثى الأسطوانات سعته 1.2 لتر متصل بشاحن تربو، قادر على توليد قوة 155 حصان وعزم دوران 205 نيوتن متر. ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات، بحيث تتسارع السيارة من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 8.2 ثوانى.
ورفعت الشركة أسعار السيارة ستروين C4X التي تم تقديمها عبر فئتين من التجهيزات بنحو 40 و55 ألف جنيه، ليكون سعر الفئة الأولى ((FEEL)) نحو 1.339 مليون جنيه، أما الفئة الثانية ((SHINE)) بسعر بلغ نحو 1.494 مليون جنيه.
وتعتمد منظومة القوة داخل ((ستروين C4X)) موديل 2024، على محرك ثلاثى الأسطوانات سعة 1.2 لتر متصل بشاحن تربو، قادر على توليد قوة 130 حصان وعزم دوران 230 نيوتن متر.
وحدد الوكيل المحلى للعلامة التجارية ((ستروين)) فى مصر أسعار سيارات ((ستروين C5 إيركروس)) موديل 2024، الفئة الأولى ((LIVE)) بسعر 1.574 مليون جنيه، والفئة الثانية ((Feel Without Panorama)) بنحو 1.704 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((Feel With Panorama)) بنحو 1.789 مليون جنيه، والفئة الرابعة ((Shine)) بسعر 1.909 مليون جنيه، بزيادة بين 95 و130 ألف جنيه.
وتنتمي سيارات ((ستروين C5 إير كروس)) موديل 2024 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ((SUV)) مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 165 ((حصان))، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن متر، مدعمة بناقل حركة سداسى السرعات أتوماتيك.
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