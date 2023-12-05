ننشر زيادات أسعار سيارات ((ستروين)) خلال ديسمبر الجارى

MENAFN - Al-Borsa News) رفعت الشركة ((المصرية الأوروبية للسيارات)) التابعة لمجموعة القصراوى، وكيل العلامة الفرنسية ((ستروين))، أسعار طرازات ((سى إليزيه، وC3، وC3 إيركروس، وC4، وC4X، وC5 إيركروس)) موديل 2024 خلال شهر ديسمبر الجارى بنحو 20 ألف جنيه وتصل إلى 130 ألف جنيه.

وحددت الشركة سعر الفئة الأولى ((comfort)) من طراز ((سى إليزيه)) موديل 2024 بـ 819 ألف جنيه، والفئة الثانية ((LUXURY)) نحو 889 ألف جنيه، بزيادة 30 و40 ألف جنيه.

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وينتمى طراز ((سيتروين سى إليزيه)) موديل 2024 لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 115 ((حصان))، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أتوماتيك.

وجاءت أسعار ((ستروين C3)) فئة ((هاتشباك)) الفئة الأولى ((FEEL)) بسعر 949 ألف جنيه، والفئة الثانية ((SHINE)) بسعر 1.079 مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 20 ألف جنيه.

وتنتمى طرازات ((ستروين C3)) موديل 2024 لفئة ((الهاتشباك))، مزودة بمحرك ثلاثى الأسطوانات، سعة 1200 سى سى تيربو، ينتج قوة 110 ((حصان))، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أتوماتيك.

وحددت الشركة أسعار ((ستروين C3 إير كروس)) الفئة الثانية ((FEEL)) بنحو 1.119 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((Shine)) إلى 1.239 مليون جنيه، بزيادة بلغت قيمتها 24 و30 ألف جنيه.

وتنتمي سيارات ((ستروين C3 إير كروس)) موديل 2024 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ((SUV))، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، ينتج قوة 110 ((حصان))، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات ((أوتوماتيك)).

وأخطرت ((المصرية الأوروبية للسيارات)) شبكة موزعيها المعتمدين بالقائمة السعرية الخاصة بالسيارة ((ستروين C4)) كروس أوفر SUV موديل 2024، ليكون سعر الفئة الثانية ((FEEL)) نحو 1.304 مليون جنيه، والفئة الرابعة ((SHINE)) بنحو 1.439 مليون جنيه، بزيادة 35 و50 ألف جنيه.

وتعتمد منظومة القوة داخل ((ستروين C4)) موديل 2024 كروس أوفر SUV موديل 2024، على محرك ثلاثى الأسطوانات سعته 1.2 لتر متصل بشاحن تربو، قادر على توليد قوة 155 حصان وعزم دوران 205 نيوتن متر. ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات، بحيث تتسارع السيارة من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 8.2 ثوانى.

ورفعت الشركة أسعار السيارة ستروين C4X التي تم تقديمها عبر فئتين من التجهيزات بنحو 40 و55 ألف جنيه، ليكون سعر الفئة الأولى ((FEEL)) نحو 1.339 مليون جنيه، أما الفئة الثانية ((SHINE)) بسعر بلغ نحو 1.494 مليون جنيه.

وتعتمد منظومة القوة داخل ((ستروين C4X)) موديل 2024، على محرك ثلاثى الأسطوانات سعة 1.2 لتر متصل بشاحن تربو، قادر على توليد قوة 130 حصان وعزم دوران 230 نيوتن متر.

وحدد الوكيل المحلى للعلامة التجارية ((ستروين)) فى مصر أسعار سيارات ((ستروين C5 إيركروس)) موديل 2024، الفئة الأولى ((LIVE)) بسعر 1.574 مليون جنيه، والفئة الثانية ((Feel Without Panorama)) بنحو 1.704 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((Feel With Panorama)) بنحو 1.789 مليون جنيه، والفئة الرابعة ((Shine)) بسعر 1.909 مليون جنيه، بزيادة بين 95 و130 ألف جنيه.

وتنتمي سيارات ((ستروين C5 إير كروس)) موديل 2024 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ((SUV)) مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 165 ((حصان))، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن متر، مدعمة بناقل حركة سداسى السرعات أتوماتيك.