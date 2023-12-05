الرقابة المالية: أول عملية لنقل ملكية شهادات خفض الكربون قريبًا

MENAFN - Al-Borsa News) أكد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مشاركته فى فعاليات مؤتمرCOP 28، أن المرحلة القريبة القادمة ستشهد الإعلان عن أول عملية لنقل ملكية شهادات خفض الكربون فى سوق الكربون الأخضر، مشيرا إلى جهود الهيئة فى العديد من المبادرات واللوائح التشريعية، وما تبعها من ضواب تنفيذية لتهيئة الظروف لتأسيس وتفعيل أول سوق كربونى طوعى لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية فى مصر.

وقال فريد:“نعمل فى الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون والتنسيق مع جميع الأطراف الفاعلة ذات الصلة على تهيئة البيئة المواتية لتسريع وتيرة عمل سوق الكربون الطوعى لدعم الجهود الدولية لتحقيق الحياد الكربوني”، مؤكدا على أهمية تعزيز جهود بناء القدرات وتوفير المساعدة التقنية والتدريب وتبادل المعرفة اللازمة لتمويل المناخ”.

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وشارك فريد، فى فعاليات مؤتمر المناخ COP 28 المنعقد فى دبى، وقامت الهيئة بالتنظيم والمشاركة الفعالة فى عدد من الجلسات والمناقشات خلال فعاليات فى هذا المؤتمر، حيث تم تنظيم جلسة نقاشية بعنوان“توسيع نطاق أسواق الكربون الطوعية الفرص والتحديات”، وذلك بمشاركة جون بول رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، وحلمى أبوالعش رئيس مجلس إدارة مجموعة سيكم.

شهدت الجلسة تبادل للأفكار والخبرات حول أفضل الأطر واللوائح التنفيذية، التى تسهم فى تنمية واستقرار وتعزيز نشاط أسواق الكربون الطوعية، لما لها من دور مهم فى دعم الجهود الدولية فى الحد من الانبعاثات الكربونية، تحقيقا للهدف الأكبر وهو الحياد الكربوني، بما يحسن من جودة الحياة ويمكن الكيانات الاقتصادية من استمرار عملها فى الإنتاج وخلق الوظائف.

ومحمد فريد كمتحدث رئيسي، بصفته نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال فى جلسة بعنوان تعزيز الإفصاحات المؤسسية المتعلقة بالعمل المناخي، استكمالا للأنشطة والفعاليات التى تقوم بها الهيئة خلال مشاركتها فى مؤتمر المناخ COP 28

وألقى فريد الضوء على معايير الإفصاح عن الاستدامة والتى صدرت عن مجلس معايير الاستدامة الدولية، والذى تنبته وأيدته المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق رأس المال، والذى تضمن المعيار الأول IFRS S1 والذى يشمل المتطلبات العامة للإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بالاستدامة، المعيار الثانى IFRS S2 والذى يشمل الإفصاحات المتعلقة بالمناخ.

وحضر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فعاليات الإعلان عن التحالف العالمى لبناء القدرات لتمويل المناخ، وهو شبكة عالمية جديدة مهمة لدعم القدرات فى مجال تمويل المناخ للمؤسسات المالية والجهات الفاعلة الأخرى فى الاقتصادات النامية والدول الصغيرة.

ويجمع التحالف بين كبار المصممين والمقدمين والممولين والمستفيدين من بناء القدرات فى مجال تمويل المناخ للتعاون وتعظيم إمكانية الوصول والشمول وتوفير المساعدة التقنية والتدريب وتبادل المعرفة والبحث، بما يتماشى مع أولويات الأمم المتحدة، ومجموعة العشرين، بالإضافة إلى وظائف بناء القدرات للشبكات الإقليمية لتحالف جلاسكو (GFANZ) من أجل صفر كربون.