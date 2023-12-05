الرقابة المالية: أول عملية لنقل ملكية شهادات خفض الكربون قريبًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مشاركته فى فعاليات مؤتمرCOP 28، أن المرحلة القريبة القادمة ستشهد الإعلان عن أول عملية لنقل ملكية شهادات خفض الكربون فى سوق الكربون الأخضر، مشيرا إلى جهود الهيئة فى العديد من المبادرات واللوائح التشريعية، وما تبعها من ضواب تنفيذية لتهيئة الظروف لتأسيس وتفعيل أول سوق كربونى طوعى لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية فى مصر.
وقال فريد:“نعمل فى الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون والتنسيق مع جميع الأطراف الفاعلة ذات الصلة على تهيئة البيئة المواتية لتسريع وتيرة عمل سوق الكربون الطوعى لدعم الجهود الدولية لتحقيق الحياد الكربوني”، مؤكدا على أهمية تعزيز جهود بناء القدرات وتوفير المساعدة التقنية والتدريب وتبادل المعرفة اللازمة لتمويل المناخ”.
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وشارك فريد، فى فعاليات مؤتمر المناخ COP 28 المنعقد فى دبى، وقامت الهيئة بالتنظيم والمشاركة الفعالة فى عدد من الجلسات والمناقشات خلال فعاليات فى هذا المؤتمر، حيث تم تنظيم جلسة نقاشية بعنوان“توسيع نطاق أسواق الكربون الطوعية الفرص والتحديات”، وذلك بمشاركة جون بول رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، وحلمى أبوالعش رئيس مجلس إدارة مجموعة سيكم.
شهدت الجلسة تبادل للأفكار والخبرات حول أفضل الأطر واللوائح التنفيذية، التى تسهم فى تنمية واستقرار وتعزيز نشاط أسواق الكربون الطوعية، لما لها من دور مهم فى دعم الجهود الدولية فى الحد من الانبعاثات الكربونية، تحقيقا للهدف الأكبر وهو الحياد الكربوني، بما يحسن من جودة الحياة ويمكن الكيانات الاقتصادية من استمرار عملها فى الإنتاج وخلق الوظائف.
ومحمد فريد كمتحدث رئيسي، بصفته نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال فى جلسة بعنوان تعزيز الإفصاحات المؤسسية المتعلقة بالعمل المناخي، استكمالا للأنشطة والفعاليات التى تقوم بها الهيئة خلال مشاركتها فى مؤتمر المناخ COP 28
وألقى فريد الضوء على معايير الإفصاح عن الاستدامة والتى صدرت عن مجلس معايير الاستدامة الدولية، والذى تنبته وأيدته المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق رأس المال، والذى تضمن المعيار الأول IFRS S1 والذى يشمل المتطلبات العامة للإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بالاستدامة، المعيار الثانى IFRS S2 والذى يشمل الإفصاحات المتعلقة بالمناخ.
وحضر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فعاليات الإعلان عن التحالف العالمى لبناء القدرات لتمويل المناخ، وهو شبكة عالمية جديدة مهمة لدعم القدرات فى مجال تمويل المناخ للمؤسسات المالية والجهات الفاعلة الأخرى فى الاقتصادات النامية والدول الصغيرة.
ويجمع التحالف بين كبار المصممين والمقدمين والممولين والمستفيدين من بناء القدرات فى مجال تمويل المناخ للتعاون وتعظيم إمكانية الوصول والشمول وتوفير المساعدة التقنية والتدريب وتبادل المعرفة والبحث، بما يتماشى مع أولويات الأمم المتحدة، ومجموعة العشرين، بالإضافة إلى وظائف بناء القدرات للشبكات الإقليمية لتحالف جلاسكو (GFANZ) من أجل صفر كربون.
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