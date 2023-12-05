مؤشر مدير المشتريات يرتفع خلال نوفمبر إلى 48.4 نقطة

تباطأ نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال نوفمبر الماضى، لكن بوتيرة أقل من أكتوبر، ليرتفع مؤشر مديرى المشتريات المُعد من قبل ستاندرد أند بورز جلوبال إلى 48.4 نقطة مقابل 47.9 نقطة فى أكتوبر.

فى الوقت نفسه، انخفضت توقعات النشاط التجارى للأشهر الـ 12 المقبلة إلى أضعف مستوياتها منذ بدء جمع البيانات في شهر أبريل 2012.

موضوعاتإعداد خريطة بالموانىء والمراين السياحية على السواحل المصرية “المشاط”: حريصون على دفع جهود التعاون مع مجموعة البنك الدولي وزير المالية: نتطلع لبدء نشاط ((ستاندرد تشارترد)) بمصر بداية 2024

قالت دينا الوقاد المحلل الاقتصادى بشركة أسطول، إن التوقعات غير الإيجابية بشأن الـ 12 شهرًا المقبلة، جاءت بسبب احتمالية تعرض العملة المحلية لانخفاض جديد، وما سيتبعه من موجة تضخمية جديدة حال تطبيقه، إلى جانب أنه سيتم تطبيق زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء مطلع يناير المقبل.

وأضاف الوقاد، أن المؤشر رغم أنه دون المستوى المحايد، إلا أنه أفضل من المستويات التى وصل إليها خلال خلال فترات من العامين الماضيين، ولن يصل لتلك المستويات مُجددًا رغم عدم تفاؤل الشركات بالعام المقبل.

وقالت منى بدير، كبير المحللين الاقتصاديين فى بنك الاستثمار برايم، إنه برغم الارتفاع الطفيف فى شهر نوفمبر، إلا أن المؤشر مازال منكمشاً منذ فترة طويلة، خاصة أن المشاكل المؤثرة على شهية مناخ أعمال القطاع الخاص مستمرة، وتفاقمت بسبب المشاكل الجيوسياسية والصراعات فى المنطقة والتصاعد المستمر.

وأضافت أن أزمة النقد الأجنبى وضعف السيولة ستتفاقم فى مصر بسبب الأحداث الحالية، حيث وصلت أبعادها لأسواق استهلاكية مثل سوق التبغ والسكر والأرز، وأسواق خدمية مثل السياحة والترفيه، مما يؤثر على سلوك وتوقعات المستهلك.

أضافت أن كل التصاعدات تؤثر بدورها على أسعار تكاليف النقل، وأسعار السلع، وصعوبة الحصول على المواد الخام، وسلاسل الإمدادات.

وذكرت أنه لا يوجد حالياً حل حقيقى لأزمة النقد الأجنبى التى أصبحت متجذرة فى الاقتصاد ونمو القطاعات، مما يولد نبوءات أكثر تشاؤماً للقطاع الخاص، ويوجد حالة ترقب لتعديل سعر الصرف لمعالجة الاختلال القائم فى سوقه، وهو غير متوقع الفترة المقبلة.

وقال هشام حمدى محلل القطاع الاستهلاكى فى بنك الاستثمار نعيم، إن القرار الاستثمارى فى الشركات، والقرار الاستهلاكى للمستهلكين قل بشكل ملحوظ، وبناء على ذلك انكمشت المشتريات وعمليات الاستيراد.

وأضاف أن الانكماش الفترة الحالية نتيجة للسياسة النقدية الانكماشية للبنك المركزى لتهدئة الطلب قليلاً، عن طريق رفع معدلات الفائدة وتقليل السيولة المتاحة، مما سيجعل الشركات تتحوط فى خططها الاستثمارية نتيجة لارتفاع تكلفة الاقتراض، مما انعكس على مؤشر مديرى المشتريات وهدوئه حاليا.

وأضاف أن كل هذا يصب فى انخفاض المشتريات والتصدير مما يجعل المؤشر يتوقع انكماش، وبسبب السياسة النقدية سيظل منكمشاً لفترة.

وقال ديفيد أوين، خبير اقتصادى أول فى ستاندرد أند بورز جلوبال، إن التفاؤل على مستوى الاقتصاد المصرى غير النفطى يتآكل مع نهاية العام، وتفرض التحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية ضغوطا إضافية على التكاليف والقدرة الإنتاجية للشركات.

وأضاف أن الضغوط التضخمية أدت إلى انخفاض حاد فى المبيعات إلى العملاء، مما أدى إلى انخفاض فى التوظيف والمشتريات.

أضاف:“التراجع الناتج عن ذلك فى الأعمال الجديدة والإنتاج لم يكن حادًا مقارنة بما شهدناه فى بداية العام، إلا أنه لا يُظهر أى مؤشر على التراجع، لتستمر بذلك سلسلة الانخفاض التي بدأت أواخر عام 2021.”

وعلى الرغم من تراجع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين من المستوى القياسي المسجل في سبتمبر والذى بلغ 38% إلى 35.8% فى أكتوبر، إلا أنه لا يزال واحدًا من أعلى المعدلات على الإطلاق.

وأظهرت أحدث بيانات الدراسة، زيادة ملحوظة أخرى فى تكاليف مستلزمات الإنتاج لدى الشركات، فى حين ارتفعت أسعار المنتجات بأكبر معدل منذ مارس، مما يسلط الضوء على أن الشركات تشعر بضرورة تمرير ضغوط التكلفة إلى العملاء بالرغم من تأثير ذلك على المبيعات.

واستمرت مستويات الإنتاج والأعمال الجديدة فى الانخفاض بقوة خلال نوفمبر على الرغم من تباطؤ معدلات الانخفاض عن تلك المسجلة بأكتوبر.

ووفقا للشركات التى شملتها الدراسة، مشاكل الاستيراد التى لم يتم حلها قيدت النشاط التجارى.

ورغم أن التراجع فى الإنتاج والأعمال الجديدة كان منتشرًا على نطاق واسع فى جميع القطاعات الخاضعة للدراسة، إلا أنه كان ملحوظا بشكل خاص بين شركات الجملة والتجزئة، وأظهرت البيانات أن التوقعات كانت إيجابية بشكل طفيف، فى حين قدم قطاعا التصنيع والإنشاءات توقعات متشائمة.

لجأت بعض الشركات لزيادة المخزون الاحتياطى، للحماية من ارتفاع الأسعار فى المستقبل، وبناء عليه كان الانخفاض الإجمالى فى المشتريات هو الأبطأ منذ شهر فبراير 2022، مما ساهم في توسع طفيف فى المخزون.

واستمرت مستويات التوظيف فى الانخفاض خلال نوفمبر في ظل تراجع متطلبات العمل، بينما تراجع معدل تخفيض الوظائف عن الشهر السابق وكان طفيفا فقط. وجاء تباطؤ انخفاض التوظيف وسط زيادة أخرى في الأعمال غير المنجزة حيث أدى نقص مستلزمات الإنتاج وضغوط التكلفة إلى فجوات في القدرات الاستيعابية وتأخير في إنجاز الطلبات الجديدة.