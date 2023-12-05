شينت تشترى الطاقة من مصنع جوشى للطاقة الشمسية فى اقتصادية القناة

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت شركة“شينت” الصينية اتفاقية لشراء الطاقة من شركة“إنجازات”، أول مطور ومشغل متكامل للطاقة والمياه فى مصر، وشركة جوشى لصناعة الفايبر جلاس، ضمن المرحلة الثانية لمشروع مصنع جوشى للطاقة الشمسية فى منطقة قناة السويس الاقتصادية فى مصر.

سيتضمن المشروع تركيب محطات لتوليد الطاقة الشمسية بسعة إجمالية تزيد على 12 ميجاوات، ومن المتوقع أن يخفض الانبعاث بنحو 633 ألف طن من ثانى أكسيد الكربون خلال فترة المشروع.

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وتنفذ شركة جوشى مشروعاً لتوريد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، على أساس بناء التملك لتشغيل النقل، للتعاون الذى يضم“إنجازات” وشركة شينت الكهربائية فى مصر.

وقال محمد الدمرداش، الرئيس التنفيذى والشريك المؤسس لشركة إنجازات، مشروع الألياف الزجاجية فى مصر ليس فقط إنجازاً هاماً من التعاون الاقتصادى بين الصين ومصر، ولكنه أيضاً نموذج لتعاون القدرات الإنتاجية بين الصين وأفريقيا.

وذكر وأن هذا المشروع قد كسر العديد من الأرقام القياسية حيث يعد حاليا أكبر مشروع صناعى صينى من حيث كمية الاستثمار الفعلى فى مصر، وأفضل تكنولوجيا ومعدات، وأسرع سرعة بناء.