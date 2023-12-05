شينت تشترى الطاقة من مصنع جوشى للطاقة الشمسية فى اقتصادية القناة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت شركة“شينت” الصينية اتفاقية لشراء الطاقة من شركة“إنجازات”، أول مطور ومشغل متكامل للطاقة والمياه فى مصر، وشركة جوشى لصناعة الفايبر جلاس، ضمن المرحلة الثانية لمشروع مصنع جوشى للطاقة الشمسية فى منطقة قناة السويس الاقتصادية فى مصر.
سيتضمن المشروع تركيب محطات لتوليد الطاقة الشمسية بسعة إجمالية تزيد على 12 ميجاوات، ومن المتوقع أن يخفض الانبعاث بنحو 633 ألف طن من ثانى أكسيد الكربون خلال فترة المشروع.
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وتنفذ شركة جوشى مشروعاً لتوريد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، على أساس بناء التملك لتشغيل النقل، للتعاون الذى يضم“إنجازات” وشركة شينت الكهربائية فى مصر.
وقال محمد الدمرداش، الرئيس التنفيذى والشريك المؤسس لشركة إنجازات، مشروع الألياف الزجاجية فى مصر ليس فقط إنجازاً هاماً من التعاون الاقتصادى بين الصين ومصر، ولكنه أيضاً نموذج لتعاون القدرات الإنتاجية بين الصين وأفريقيا.
وذكر وأن هذا المشروع قد كسر العديد من الأرقام القياسية حيث يعد حاليا أكبر مشروع صناعى صينى من حيث كمية الاستثمار الفعلى فى مصر، وأفضل تكنولوجيا ومعدات، وأسرع سرعة بناء.
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