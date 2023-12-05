الحكومة تعتمد مقترح مخطط دعم الصادرات

(MENAFN
- Al-Borsa News) الموافقة على الانضمام رسمياً لطريق الحرير وبحث ضم محور“السخنة الإسكندرية” له
وافق المجلس الأعلى للموانئ، على اعتماد مقترح المخطط التنفيذى والزمنى لدعم وتعظيم الصادرات المصرية، وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للموانئ أمس الثلاثاء، حيث تمت متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للموانئ السابق فى جلسته بتاريخ 24 يناير 2023.
وأكد وزير النقل الفريق كامل الوزير، وضع تصور استراتيجى مستقبلى لتطوير جميع أوجه صناعة النقل البحرى، متضمنا مشروع القرار الوزارى بشأن اختصاصات قطاع النقل البحرى ودعم مسئولياته فى صورته النهائية، بالإضافة إلى تحديد احتياجات مصر من تشريعات لدعم خطة بناء أسطول تجارى بحرى مصرى.
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ووافق المجلس الأعلى للموانئ على توحيد الإجراءات الجمركية وآلية التنفيذ بجميع الموانئ المصرية فيما يخص تجارة الترانزيت، إضافة إلى التنسيق الدائم بين وزارتى النقل، والمالية والجهات المعنية؛ من أجل تذليل المعوقات التى تواجه تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر التى يمكن أن تواجه جميع مُشغلى محطات الحاويات بجميع الموانئ البحرية المصرية.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء بدراسة إمكانية الاستفادة من المبانى العديدة والمخازن المملوكة لشركة النصر (جسور) التابعة لوزارة التجارة والصناعة فى البلدان الأفريقية المختلفة، بما يُمكن من سرعة نفاذ البضائع المصرية، وتحقيق مستهدفات خطة مضاعفة الصادرات المصرية لدول القارة.
وتمت الموافقة على تكليف شركة متخصصة لتنفيذ خريطة التفاعلية لمنصة قطاع النقل البحرى واللوجيستيات تشمل منظومة النقل متعدد الوسائط، للتسهيل على الشركات العالمية لدراسة السوق المصرية، بالإضافة لعرض الفرص الاستثمارية بكافة القطاعات، كما يتم تضمين المنصة كافة خدمات النقل بالسكك الحديدية وجداولها ومساراتها داخل الدولة وكل ما يخص الممرات اللوجستية.
ووافق المجلس الأعلى على التنسيق مع وزارة الخارجية لتوقيع وثيقة انضمام مصر لطريق الحرير، مع قيام وزارة النقل بالتنسيق مع الجانب الصينى للعمل على دمج الممر اللوجيستى (السخنة – الإسكندرية) ضمن مبادرة طريق الحرير، على أن يتم عرض هذا الموضوع بتفاصيله على وحدة الصين برئاسة مجلس الوزراء.
وقال اللواء بحرى رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحرى، إن المجلس الأعلى وافق على مشروع القرار المقترح بتشكيل لجنة دائمة تضم ممثلين عن جهات الولاية على القطاع المخزنى تختص بوضع شروط وضوابط عمل القطاع المخزنى، وكذا منح التراخيص للقطاع المخزنى بالكامل، وذلك وفقا للتكليفات الرئاسية وبما يتناسب مع طبيعة الموانئ المصرية واحتياجات المشغلين العالميين.
لفت إلى الموافقة على تعديل مسمى المجلس الأعلى للموانئ ليصبح المجلس الأعلى للموانئ واللوجستيات، على أن يتم إضافة عدد من الوزراء لهذا المجلس وهم: التموين والتجارة الداخلية، والطيران المدنى، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة.
وأرجع رئيس قطاع النقل البحرى الهدف من تعديل المسمى إلى قيام وزارة النقل بالتخطيط لإنشاء عدة محاور تنموية لوجيستية متكاملة تغطى جميع أنحاء الجمهورية لربط الموانئ البحرية بالمناطق الصناعية والزراعية، والتجمعات العمرانية، وكذلك فى ضوء تنفيذ التكليف الرئاسى بتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وهو ما يتطلب توسيع اختصاصات المجلس بشأن تعظيم قطاع النقل واللوجستيات.
أضاف أنه تمت الموافقة على تعديل مسمى قطاع النقل البحرى التابع لوزارة النقل ليصبح قطاع النقل البحرى واللوجستيات، واستحداث إدارة مركزية جديدة متخصصة للموانئ الجافة والبرية والقطاع المخزنى، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بالإضافة إلى تعديل مسمى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ليكون الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية. عمرو إسماعيل: القرارات تهدف للتكامل ونستعد لطرح 8 مناطق لوجستية
من جانبه، قال اللواء عمرو إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة لـ“البورصة”، إن استحداث إدارة مركزية جديدة متخصصة للموانئ الجافة والبرية والقطاع المخزنى يهدف للتكامل بين الهيئات وتوحيد جهة العمل لصالح دعم المستثمرين والمصدرين ولتعظيم الصادرات المصرية.
وأضاف أن تعديل اسم الهيئة بإضافة“المناطق اللوجيستية”، يأتى فى إطار التوسع فى طرح تلك المناطق لما تشمله من صناعات ذات قيمة مضافة، موضحاً أن الهيئة تعتزم طرح 8 مناطق لوجستية بمحافظة سيناء خلال الفترة المقبلة، وهم بئر العبد والطور ورأس سدر وطابا والعوجة والحسنة ولبنى، والنقب وطابا البحرى.
وشهد الاجتماع التوافق على ضرورة نظر جميع جهات الاختصاص فى مشروع القانون البحرى الموحد المقترح بشأن السلامة البحرية؛ وذلك لمراجعته، على أن يتولى أحد الاستشاريين المتخصصين فى هذا المجال مراجعته أيضًا؛ حتى يتوافق مع القوانين والقواعد الدولية، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.
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