الحكومة تعتمد مقترح مخطط دعم الصادرات

وافق المجلس الأعلى للموانئ، على اعتماد مقترح المخطط التنفيذى والزمنى لدعم وتعظيم الصادرات المصرية، وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للموانئ أمس الثلاثاء، حيث تمت متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للموانئ السابق فى جلسته بتاريخ 24 يناير 2023.

وأكد وزير النقل الفريق كامل الوزير، وضع تصور استراتيجى مستقبلى لتطوير جميع أوجه صناعة النقل البحرى، متضمنا مشروع القرار الوزارى بشأن اختصاصات قطاع النقل البحرى ودعم مسئولياته فى صورته النهائية، بالإضافة إلى تحديد احتياجات مصر من تشريعات لدعم خطة بناء أسطول تجارى بحرى مصرى.

موضوعات“الأعلى للموانئ” يعتمد مقترح مخطط دعم وتعظيم الصادرات المصرية %151.6 نموًا بحصيلة ضرائب قناة السويس خلال“يوليو-سبتمبر” مناقصة لتنفيذ الإشارات والاتصالات بمشروع لوجستيات التجارة“القاهرة – الإسكندرية”

ووافق المجلس الأعلى للموانئ على توحيد الإجراءات الجمركية وآلية التنفيذ بجميع الموانئ المصرية فيما يخص تجارة الترانزيت، إضافة إلى التنسيق الدائم بين وزارتى النقل، والمالية والجهات المعنية؛ من أجل تذليل المعوقات التى تواجه تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر التى يمكن أن تواجه جميع مُشغلى محطات الحاويات بجميع الموانئ البحرية المصرية.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء بدراسة إمكانية الاستفادة من المبانى العديدة والمخازن المملوكة لشركة النصر (جسور) التابعة لوزارة التجارة والصناعة فى البلدان الأفريقية المختلفة، بما يُمكن من سرعة نفاذ البضائع المصرية، وتحقيق مستهدفات خطة مضاعفة الصادرات المصرية لدول القارة.

وتمت الموافقة على تكليف شركة متخصصة لتنفيذ خريطة التفاعلية لمنصة قطاع النقل البحرى واللوجيستيات تشمل منظومة النقل متعدد الوسائط، للتسهيل على الشركات العالمية لدراسة السوق المصرية، بالإضافة لعرض الفرص الاستثمارية بكافة القطاعات، كما يتم تضمين المنصة كافة خدمات النقل بالسكك الحديدية وجداولها ومساراتها داخل الدولة وكل ما يخص الممرات اللوجستية.

ووافق المجلس الأعلى على التنسيق مع وزارة الخارجية لتوقيع وثيقة انضمام مصر لطريق الحرير، مع قيام وزارة النقل بالتنسيق مع الجانب الصينى للعمل على دمج الممر اللوجيستى (السخنة – الإسكندرية) ضمن مبادرة طريق الحرير، على أن يتم عرض هذا الموضوع بتفاصيله على وحدة الصين برئاسة مجلس الوزراء.

وقال اللواء بحرى رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحرى، إن المجلس الأعلى وافق على مشروع القرار المقترح بتشكيل لجنة دائمة تضم ممثلين عن جهات الولاية على القطاع المخزنى تختص بوضع شروط وضوابط عمل القطاع المخزنى، وكذا منح التراخيص للقطاع المخزنى بالكامل، وذلك وفقا للتكليفات الرئاسية وبما يتناسب مع طبيعة الموانئ المصرية واحتياجات المشغلين العالميين.

لفت إلى الموافقة على تعديل مسمى المجلس الأعلى للموانئ ليصبح المجلس الأعلى للموانئ واللوجستيات، على أن يتم إضافة عدد من الوزراء لهذا المجلس وهم: التموين والتجارة الداخلية، والطيران المدنى، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة.

وأرجع رئيس قطاع النقل البحرى الهدف من تعديل المسمى إلى قيام وزارة النقل بالتخطيط لإنشاء عدة محاور تنموية لوجيستية متكاملة تغطى جميع أنحاء الجمهورية لربط الموانئ البحرية بالمناطق الصناعية والزراعية، والتجمعات العمرانية، وكذلك فى ضوء تنفيذ التكليف الرئاسى بتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وهو ما يتطلب توسيع اختصاصات المجلس بشأن تعظيم قطاع النقل واللوجستيات.

أضاف أنه تمت الموافقة على تعديل مسمى قطاع النقل البحرى التابع لوزارة النقل ليصبح قطاع النقل البحرى واللوجستيات، واستحداث إدارة مركزية جديدة متخصصة للموانئ الجافة والبرية والقطاع المخزنى، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بالإضافة إلى تعديل مسمى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ليكون الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية.

من جانبه، قال اللواء عمرو إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة لـ“البورصة”، إن استحداث إدارة مركزية جديدة متخصصة للموانئ الجافة والبرية والقطاع المخزنى يهدف للتكامل بين الهيئات وتوحيد جهة العمل لصالح دعم المستثمرين والمصدرين ولتعظيم الصادرات المصرية.

وأضاف أن تعديل اسم الهيئة بإضافة“المناطق اللوجيستية”، يأتى فى إطار التوسع فى طرح تلك المناطق لما تشمله من صناعات ذات قيمة مضافة، موضحاً أن الهيئة تعتزم طرح 8 مناطق لوجستية بمحافظة سيناء خلال الفترة المقبلة، وهم بئر العبد والطور ورأس سدر وطابا والعوجة والحسنة ولبنى، والنقب وطابا البحرى.

وشهد الاجتماع التوافق على ضرورة نظر جميع جهات الاختصاص فى مشروع القانون البحرى الموحد المقترح بشأن السلامة البحرية؛ وذلك لمراجعته، على أن يتولى أحد الاستشاريين المتخصصين فى هذا المجال مراجعته أيضًا؛ حتى يتوافق مع القوانين والقواعد الدولية، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.