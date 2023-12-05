ارتفاع قيمة استثمارات بنك فيصل فى الأفق للاستثمار بـ30.7 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت القيمة الدفترية لشركة الأفق للاستثمار والتنمية الصناعية التابعة لبنك فيصل الإسلامى بنحو 30.7 مليون جنيه، لتصل إلى 65.9 مليون جنيه بنهاية سبتمر من العام الحالى، مقابل 35.2 مليون جنيه بنهاية يوينو من نفس العام، وفقاً لنتائج أعمال الربع الثالث من 2023 بالبنك.
وبلغ حجم أصول الشركة نحو 884.7 مليون جنيه، كما بلغت حجم إيرادات الشركة نحو 565.4 مليون جنيه، فيما سجلت أرباح الشركة حوالى 50.55 مليون جنيه، وتصل نسبة مساهمة البنك بالشركة نحو 40%.
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وارتفع حجم استثمارات البنك فى الشركات التابعة والشقيقة بنحو 21.7 مليون جنيه بنهاية الربع الثالث من 2023، لتصل إلى 1.27 مليار جنيه، مقابل 1.25 مليار جنيه بنهاية الربع الثانى من نفس العام.
وبلغ إجمالى حجم الأصول المالية بالبنك 167.4 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث، منها نحو 85.5 مليار جنيه بالعملة المحلية، و 75.6 مليار جنيه بالدولار الأمريكى، وحوالى 6.28 مليار جنيه بعملات أخرى.
وبلغت حجم الاستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل نحو 34.01 مليار جنيه، منها 26.08 مليار جنيه بالجنيه المصرى، و6.7 مليار جنيه مقومة بالدولار الأمريكى، و1.07 مليار جنيه باليورو، ونحو 143.6 مليون جنيه بعملات أخرى.
وارتفع صافى أرباح البنك بنسبة 51.4% بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2023 على أساس سنوى، مُسجلة نحو 3.47 مليار جنيه مقارنة بـ2.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.
ونما صافى الدخل من العائد إلى 4.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة بـ3.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.
وزاد إجمالى حجم أعمال البنك 0.9% بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2023، ليصل إلى 174.03 مليار جنيه مقارنة بـ172.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.
ارتفع عدد حسابات العملاء ببنك فيصل الإسلامى بنسبة 1.9% بنهاية سبتمبر الماضى على أساس سنوى، إذ بلغ عدد الحسابات نحو 1.99 مليون حساب مقارنة بـ1.95 مليون حساب بنهاية سبتمبر 2022.
وارتفع عدد بطاقات الدفع ميزة وفيزا بنحو 21% بنهاية سبتمبر الماضى على أساس سنوى، لتصل إلى 371 ألف بطاقة مقارنة بـ306 آلاف بطاقة.
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