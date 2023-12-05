30 ألف جنيه زيادة فى أسعار سيارات ((إم جى))

MENAFN - Al-Borsa News) شهدت أسعار سيارات ((إم جى)) طرازات (5، وRX5 plus، 6، ZS)، زيادة سعرية جديدة تصل إلى 30 ألف جنيه خلال شهر ديسمبر الحالى.

وزادت أسعار طرازات ((MG RX5 plus)) الفئة الأولى ((كمفورت)) إلى 1.360 مليون جنيه، والفئة الثانية ((لاكشرى)) إلى 1.420 مليون جنيه، بزيادة بلغت نحو 30 ألف جنيه، بحسب القائمة السعرية الأخيرة الصادرة عن شركة المنصور الوكيل المحلى للسيارة.

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وينتمى طراز ((MG RX5 plus)) موديل 2023 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ((SUV))، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سى تربو، يخرج قوة 171 ((حصان))، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات أوتوماتيك، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.8 ثانية، كما يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وارتفعت أسعار سيارات ((إم جى 5)) بقيمة بلغت نحو 30 ألف جنيه، لتسجل الفئة الأولى ((ستاندرد)) نحو 810 آلاف جنيه، والفئة الثانية ((كمفورت)) إلى 850 ألف جنيه، والفئة الثالثة ((لاكشرى)) وصلت إلى 890 ألف جنيه.

وتنتمى سيارات ((إم جى 5)) موديل 2023 لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سى، يخرج قوة 120 ((حصان))، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

كما شهدت أسعار طرازات ((ZS)) ارتفاعًا بقيمة بلغت نحو 30 ألف جنيه، لتسجل الفئة الثانية ((كمفورت)) نحو 930 ألف جنيه، والفئة الثالثة ((كمفورت)) نحو 950 ألف جنيه، والفئة الرابعة ((لاكشرى)) سجلت 970 ألف جنيه.

وحدد الوكيل المحلى، أسعار طرازات ((إم جى 6)) موديل 2023، الفئة الثالثة ((لاكشرى رد انتريور)) بـ 1.090 مليون جنيه، وفئة ((لاكشرى بلاك انتريور)) بـ 1.115 مليون جنيه، بزيادة بلغت نحو 30 ألف جنيه.

وتنتمى طرازات ((إم جى 6)) موديل 2023 لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سى تيربو، يخرج قوة 169 ((حصان))، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات أوتوماتيك.