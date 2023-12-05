%46 اتساعًا فى الفجوة بين إنتاج واستهلاك السولار خلال أول 9 أشهر من 2023

MENAFN - Al-Borsa News) اتسعت الفجوة بين إنتاج واستهلاك السولار خلال أول 9 أشهر من 2023 نحو 46% لتصل إلى 3.4 مليون طن مقابل 2.3 مليون طن خلال الفترة نفسها من 2022.

تراجع إنتاج السولار خلال أول 9 أشهر من العام الحالى 11% ليصل إلى نحو 7.2 مليون طن مقابل نحو 8.1 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضى، فى الوقت نفسه، ارتفع الاستهلاك 1.6% ليصل إلى 10.6 مليون طن، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وتسد مصر الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك عبر الاستيراد.

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وبحسب بيانات مجلس الوزراء، انخفضت وارادت مصر البترولية خلال أول 9 أشهر من العام الحالى إلى 8.5 مليار دولار مقابل 10.3 مليار دولار بالفترة نفسها من العام الماضى.

وخلال العام الماضى كاملاً استوردت مصر نحو 3.4 مليون طن من السولار بقيمة 3.5 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار فى 2021، ونحو 850 مليون دولار فقط فى 2020 والذى تراجع فيه الاستيراد بشكل استثنائى عن 3.8 مليار دولار فى 2019.

وتشير البيانات إلى أن الكويت هى أكبر مُصدر للسولار لمصر، خلال النصف الأول من العام، بنحو 820 ألف طن، ثم السعودية بنحو 680 ألفاً، وروسيا بنحو 431 ألفاً، و327.3 ألف طن من اليونان، ونحو 130 ألف طن من الهند، و64 ألف طن من الإمارات، و31 ألفاً من رومانيا.

وكان أكثر الشهور التى شهدت انخفاضًا فى إنتاج السولار هى يوليو وسبتمبر على الترتيب، إذ تراجع الإنتاج فى كليهما نحو 27% ليصل إلى 652 ألف طن فى يوليو مقابل 878 ألف طن فى يوليو 2022، وانخفض إنتاج السولار فى سبتمبر إلى 695 ألف طن مقابل 949 ألف طن فى سبتمبر 2022.

وعلى صعيد الاستهلاك كانت أكبر زيادة خلال شهر مايو بنحو 10% إذ ارتفع إلى 1.258 مليون طن مقابل 1.148 مليون طن فى الشهر نفسه من العام الماضى.

وبحسب مسح استهلاك الوقود في قطاع النقل البرى الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن مركبات النقل تستهلك نحو 53% من إجمالي استهلاك السولار في قطاع النقل البرى بمصر، والنقل بمقطورة 19.5% والأتوبيس 9.4% والمركبات الأخرى تستهلك 18.1% من الوقود ذاته.

قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إنَّ الدولة لها حساباتها فى بعض المنتجات مثل السولار، فرغم أنها توزع نحو 40 مليون لتر يومياً، وتتكلف مليارات دعماً، لكنها لم تحرك سعره سوى مرة واحدة بعد استقرار 3 سنوات، متوقعًا زيادة سعره فى الاجتماع القادم للجنة تسعير المواد البترولية.

وبحسب بيانات صادرة عن وزارة البترول بلغ الدعم الموجه للسولار فقط 222 مليون جنيه يومياً، بما يعادل 6.7 مليار جنيه شهرياً أى بإجمالى 80 مليار جنيه كمتوسط سنوى للسولار فقط، لكنه تراجع بعد الزيادة الأخيرة فى سعر المستهلك بواقع جنيه واحد للتر، إلى 178 مليون جنيه بدلاً من 222 مليون جنيه أى ما يعادل 5.3 مليار جنيه شهرياً بإجمالى 64 مليار جنيه سنوياً.

وقال رمضان أبوالعلا، الخبير البترولى لـ((البورصة))، إنَّ مصر يجب أن تعمل على اكتشافات نفطية جديدة من أجل زيادة معدل الاكتفاء الذاتى من السولار، وأن تقوم بتحديث معامل التكرير المصرية الموجودة، والتوسع بمعامل تكرير جديدة.