((أريستون)) تستحوذ على مصنع يونيفرسال للسخانات

قالت مصادر لـ((البورصة)) إن شركة أريستون الإيطالية المتخصصة فى صناعة الأجهزة الكهربائية، استحوذت على مصنع يونيفرسال لصناعة السخانات، فى إطار خطتها التوسعية والتواجد فى السوق المصرى.

ورفضت المصادر الإفصاح عن قيمة الصفقة، إلا أن التنفيذ كان بالدولار، موضحاً أن هدف بيع شركة يونيفرسال لمصنع السخانات التابع لها لتوفير الشركة للعملة الصعبة لاستيراد مستلزمات الإنتاج بهدف الحفاظ على باقى العلامات التجارية.

موضوعات“أبوظبى للاستثمارات” تضخ 80 مليون دولار لتنفيذ فندق بمنطقة الأهرامات إعداد خريطة بالموانىء والمراين السياحية على السواحل المصرية وزير قطاع الأعمال يتابع تنفيذ مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج

أوضحت أن شركة أريستون كانت تستأجر خطوط إنتاج فى شركة يونيفرسال لتصنيع السخانات، وفضلت الاستحواذ على المصنع بدلاً من إنشاء مصنع جديد.

تابع لـ((البورصة))، أن شركات تعمل فى قطاعات صناعية مختلفة بدأت فى عملية التخارج الجزئى من شركاتها بهدف توفير الدولار للحفاظ على استمرارية عملية الإنتاج.

قال حسام هيبة، المدير التنفيذى للهيئة، فى تصريح سابق لـ((البورصة)) إن أريستون إحدى الشركات الأجنبية المتقدمة للحصول على رخصة ذهبية، وإن الشركة تنظر إلى السوق المصرى على أنه واعد فى قطاع الأجهزة الكهربائية، وتسعى إلى اتخاذه مركزاً تصديرياً للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية.

قال طارق سمير، المدير الإقليمى لشركة أريستون فى مصر فى تصريحات سابقة لـ((البورصة))، إن الشركة تمتلك خطة للتواجد فى السوق المصرى ضمن استراتيجية الشركة التوسعية 2030.

أوضح أن الشركة تستحوذ على نحو 6% من سوق السخانات الكهربائية والغازية والشمسية فى مصر، بإجمالى مبيعات نحو 100 ألف سخان سنوياً.

ونوه بأن الشركة تتواجد فى 150 دولة حول العالم بالإضافة إلى 16 مصنعاً من أجل تلبية طلبات المستهلكين.