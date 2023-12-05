((أريستون)) تستحوذ على مصنع يونيفرسال للسخانات

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصادر: الشركة عرضت المصنع للبيع لتوفير سيولة دولارية لاستيراد الخامات
قالت مصادر لـ((البورصة)) إن شركة أريستون الإيطالية المتخصصة فى صناعة الأجهزة الكهربائية، استحوذت على مصنع يونيفرسال لصناعة السخانات، فى إطار خطتها التوسعية والتواجد فى السوق المصرى.
ورفضت المصادر الإفصاح عن قيمة الصفقة، إلا أن التنفيذ كان بالدولار، موضحاً أن هدف بيع شركة يونيفرسال لمصنع السخانات التابع لها لتوفير الشركة للعملة الصعبة لاستيراد مستلزمات الإنتاج بهدف الحفاظ على باقى العلامات التجارية.
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أوضحت أن شركة أريستون كانت تستأجر خطوط إنتاج فى شركة يونيفرسال لتصنيع السخانات، وفضلت الاستحواذ على المصنع بدلاً من إنشاء مصنع جديد.
تابع لـ((البورصة))، أن شركات تعمل فى قطاعات صناعية مختلفة بدأت فى عملية التخارج الجزئى من شركاتها بهدف توفير الدولار للحفاظ على استمرارية عملية الإنتاج.
قال حسام هيبة، المدير التنفيذى للهيئة، فى تصريح سابق لـ((البورصة)) إن أريستون إحدى الشركات الأجنبية المتقدمة للحصول على رخصة ذهبية، وإن الشركة تنظر إلى السوق المصرى على أنه واعد فى قطاع الأجهزة الكهربائية، وتسعى إلى اتخاذه مركزاً تصديرياً للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية.
قال طارق سمير، المدير الإقليمى لشركة أريستون فى مصر فى تصريحات سابقة لـ((البورصة))، إن الشركة تمتلك خطة للتواجد فى السوق المصرى ضمن استراتيجية الشركة التوسعية 2030.
أوضح أن الشركة تستحوذ على نحو 6% من سوق السخانات الكهربائية والغازية والشمسية فى مصر، بإجمالى مبيعات نحو 100 ألف سخان سنوياً.
ونوه بأن الشركة تتواجد فى 150 دولة حول العالم بالإضافة إلى 16 مصنعاً من أجل تلبية طلبات المستهلكين.
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