بيع 1.1 مليون طن قمح من خلال البورصة السلعية منذ بدء تشغيلها

باعت البورصة السلعية نحو 1.1 مليون طن من القمح منذ بدء تشغيلها فى شهر نوفمبر العام الماضى من خلال 89 جلسة أسبوعية، وفق بيانات رسمية حصلت عليها ((البورصة)) من غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية.

أوضحت البيانات الرسمية، أن متوسط الطرح العام لكميات القمح فى جلسات التداول الأسبوعية تراوحت بين 685 طنا كحد أدنى لحجم الطرح فى الجلسات إلى 20 ألف طن فى بعضها الآخر أعلى طرح.

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وأعلنت وزارة التموين عن طرح القمح للتداول من خلال بورصة السلع للمرة الأولى فى أواخر شهر نوفمبر العام الماضى، وتم بيع 11.8 ألف طن من القمح فى أول جلسة.

قال مصدر بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن الجلسة الأخيرة بتاريخ 4 ديسمبر من العام الحالى، شهدت طرح نحو 4 آلاف طن فقط من القمح، وتم بيعها للمطاحن بسعر 12 ألف جنيه للطن، مقابل 9.750 ألف جنيه للطن السعر فى أول جلسة العام الماضي.

أوضح المصدر، أنه تم طرح كميات بلغت 965.677 ألف طن خلال قمح روسى من خلال 73 جلسة تداول منذ أول جلسة فى نوفمبر الماضى، و53 ألف طن قمح ألمانى من خلال 3 جلسات، بالإضافة إلى 96 ألف طن من المناشئ المتنوعة الأخرى خلال 13 جلسة تداول.

قال طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها باتحاد الصناعات، إن البورصة السلعية بالرغم من الكميات المحدودة التى طرحها، إلا انها لعبت دورا حيويا فى إحداث التوازن بالسوق وتحقيق استقرار للأسعار.

وأضاف حسانين لـ((البورصة))، أن احتياجات السوق الفعلية من القمح تقدر بنحو 30 ألف طن يوميا، مشيرا إلى ان الكميات التى يتم طرحها من خلال البورصة تقدر ب20 الف طن من خلال جلستين بالأسبوع الواحد.

أشار حسانين إلى ضرورة وضع تسعير جيد ومشجع للمزارعين للقمح خلال الموسم المقبل بهدف زيادة المساحات المنزرعة وزيادة التوريد لوزارة التموين والتجارة الداخلية

تستهلك مصر من القمح سنويا نحو 20 مليون طن، وتنتج منها نحو 10 ملايين طن، بينما يتم استيراد كميات تتراوح بين 10 و11 مليون طن سنويًا.