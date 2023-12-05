بيع 1.1 مليون طن قمح من خلال البورصة السلعية منذ بدء تشغيلها

(MENAFN
- Al-Borsa News) حسانين: الكميات المباعة أسهمت فى استقرار الأسعار محليًا
باعت البورصة السلعية نحو 1.1 مليون طن من القمح منذ بدء تشغيلها فى شهر نوفمبر العام الماضى من خلال 89 جلسة أسبوعية، وفق بيانات رسمية حصلت عليها ((البورصة)) من غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية.
أوضحت البيانات الرسمية، أن متوسط الطرح العام لكميات القمح فى جلسات التداول الأسبوعية تراوحت بين 685 طنا كحد أدنى لحجم الطرح فى الجلسات إلى 20 ألف طن فى بعضها الآخر أعلى طرح.
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وأعلنت وزارة التموين عن طرح القمح للتداول من خلال بورصة السلع للمرة الأولى فى أواخر شهر نوفمبر العام الماضى، وتم بيع 11.8 ألف طن من القمح فى أول جلسة.
قال مصدر بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن الجلسة الأخيرة بتاريخ 4 ديسمبر من العام الحالى، شهدت طرح نحو 4 آلاف طن فقط من القمح، وتم بيعها للمطاحن بسعر 12 ألف جنيه للطن، مقابل 9.750 ألف جنيه للطن السعر فى أول جلسة العام الماضي.
أوضح المصدر، أنه تم طرح كميات بلغت 965.677 ألف طن خلال قمح روسى من خلال 73 جلسة تداول منذ أول جلسة فى نوفمبر الماضى، و53 ألف طن قمح ألمانى من خلال 3 جلسات، بالإضافة إلى 96 ألف طن من المناشئ المتنوعة الأخرى خلال 13 جلسة تداول.
قال طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها باتحاد الصناعات، إن البورصة السلعية بالرغم من الكميات المحدودة التى طرحها، إلا انها لعبت دورا حيويا فى إحداث التوازن بالسوق وتحقيق استقرار للأسعار.
وأضاف حسانين لـ((البورصة))، أن احتياجات السوق الفعلية من القمح تقدر بنحو 30 ألف طن يوميا، مشيرا إلى ان الكميات التى يتم طرحها من خلال البورصة تقدر ب20 الف طن من خلال جلستين بالأسبوع الواحد.
أشار حسانين إلى ضرورة وضع تسعير جيد ومشجع للمزارعين للقمح خلال الموسم المقبل بهدف زيادة المساحات المنزرعة وزيادة التوريد لوزارة التموين والتجارة الداخلية
تستهلك مصر من القمح سنويا نحو 20 مليون طن، وتنتج منها نحو 10 ملايين طن، بينما يتم استيراد كميات تتراوح بين 10 و11 مليون طن سنويًا.
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