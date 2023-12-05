صراع مساهمى ((البدر للاستثمار)) ينتقل للجهات الرقابية

MENAFN - Al-Borsa News) انتقل صراع مساهمى شركة البدر للاستثمار والتنمية المقيدة بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى البورصة المصرية والجهات الرقابية ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة الاستثمار بعد تبادل مساهمى الشركة ومجلس إدارتها الحالى الشكاوى حول أحقية كل منهم فى إدارة الشركة.

وبدأت الخلافات منذ بداية العام الحالى بعد أن اشتكى المستثمرون من عدم انعقاد الجمعية العادية عن عام 2022 وعدم نشر القوائم المالية الخاصة بالشركة عن سنة 2022 والقوائم المالية ربع السنوية، إلى أن وصل الأمر للجنة القيد والتى قامت بتغريم الشركة 5 آلاف جنيه مرتين متتاليتين بتاريخ 30 مارس الماضى ثم 2 أبريل الماضى، وصولاً لنهاية أغسطس الماضى والتى قامت بتغريم الشركة مرة أخرى بقيمة 5000 جنيه غرامة عن عدم تقديم القوائم المالية وخاصةً نتائج أعمال نصف السنوية المنتهية فى يونيو.

موضوعات“الرقابة المالية”: أول عملية لنقل ملكية شهادات خفض الكربون قريبًا “زهراء المعادي” تنفي تلقيها أي عروض استحواذ “مصر لتأمينات الحياة” تخفض حصتها في“الشمس للإسكان” إلى 5.26%

وطلب عدد من مساهمى البدر للاستثمار والتنمية يمثلون نحو 6% من أسهم الشركة تدخل الجهات الرقابية لإلزام الشركة بالدعوة إلى عقد الجمعية العمومية عن عام 2022 ونشر القوائم المالية فى المواعيد المقررة.

يذكر أن لجنة القيد بالبورصة قررت توقيع إلزام مالى على الشركة 20 ألف جنيه بتاريخ 29 نوفمبر الماضى، ومنح الشركة أسبوعين مهلة لعقد مجلس إدارة لدعوة الجمعية العامة العادية.

وقال إيهاب المهدى، ممثل شركة فاليو كابيتال وأحد مساهمى ((البدر للاستثمار))، إن مجلس الإدارة الحالى وفقاً لآخر نموذج إفصاح مرسل لإدارة البورصة لا تتجاوز نسبة ملكيته فى الشركة 2%، ومع ذلك يرفض الاستجابة لمطالب المساهمين بالالتزام بقواعد القيد بالبورصة.

وأشار إلى أن المجلس لا يستطيع الالتزام بتقديم قوائم الشركة المالية ونشرها أسوة بباقى الشركات للتعرض إلى غرامات متكررة تدفع من أموال المساهمين، بالإضافة إلى عزوفه عن عقد الجمعية العمومية للشركة.

وأوضح، أنه عندما قامت الشركة بالإعلان عن الجمعية العامة العادية فى 31 أغسطس الماضى طلب عدد من المساهمين إضافة بند لجدول أعمال الجمعية العمومية مفاده الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد ولم تستجب الشركة رغم ذكر مجلس الإدارة ومراقب الحسابات بخطابات مجلس الإدارة بعلم الوصول.

وتضمنت الشكاوى الإشارة إلى قرار هيئة الرقابة المالية السابق برفض زيادة رأسمال الشركة والذى تم نشره على عدد من المواقع رغم عدم انتهاء الشركة من دراسة جدوى إجراء الزيادة، ما أثر على أسعار أسهم الشركة، بحسب تصريحات ممثل شركة فاليو كابيتال.

وتلقت الجهات الرقابية فى المقابل عدداً من الشكاوى من مجلس الإدارة ضد محاولات المساهمين الذين قاموا بشراء أسهم الشركة فى البورصة للسيطرة على الشركة من خلال مجموعة مرتبطة من المساهمين.

وحاولت ((البورصة)) الحصول على رد من رئيس مجلس إدارة الشركة عبر الهاتف ولم يرد على رسالة نصية بطلب تعقيب على شكاوى المساهمين ومجلس الإدارة.

ويتضمن هيكل ملكية الشركة المستثمر عبدالله بن صالح أبا خليل بنسبة 8.93% وعبدالله بن ناصر العبيد بنسبة ملكية 5.88% من حصة الشركة، بالإضافة إلى حصة إيهاب المهدى والتى تتكون من 6.04% من أسهم الشركة. بينما يمتلك مجلس الإدارة من المساهمين حوالى 1.48% مقسمة على محمد رجب حسن وهيثم مختار عن نفسيهما، وأحمد محمد بيومى عن شركة إنفست تايم للمقاولات، بحسب إفصاح الشركة للبورصة.