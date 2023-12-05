((بلو بيرج)) للصناعات الغذائية تنفذ توسعات جديدة بـ 9 ملايين جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة بلو بيرج للصناعات الغذائية ضخ استثمارات جديدة بقيمة 9 ملايين جنيه خلال عام 2024 بهدف تطوير مصنعها من خلال إضافة معدات حديثة، وتصنيع منتجات ذات جودة تنافس المستورد، خاصة بعد حملات مقاطعة منتجات الشركات العالمية.

قال يوسف صلاح رئيس مجلس إدارة الشركة، إن بلو بيرج تستهدف ضمن خطتها التوسعية فى العام المقبل إضافة خط إنتاج جديد لتصنيع الشيكولاته للوصول بإنتاجها لـ 2 طن يوميًا، بالإضافى إحلال بعد الماكينات القديمة بأخرى جديدة.

موضوعاتانخفاض الطلب يهبط بأسعار الأرز الشعير 800 جنيه للطن “السلع التموينية” تعلن عن ممارسة لاستيراد القمح من جميع المناشيء المدرجة 10 ملايين دولار صادرات مستهدفة لشركة“Hub” للصناعات الغذائية العام المقبل

أضاف لـ ((البورصة))، أن الشركة تخطط لمضاعفة الطاقة الإنتاجية مقارنة بعام 2023 فضلًا عن مضاعفة حجم مبيعاتها السنوية بعد زيادة معدلات إقبال المواطنين على منتجات الشركة بنسبة وصلت لأكثر من 85% بعد حملات المقاطعة.

تابع أن تذبذب سعر الدولار في السوق عائق أمام المصانع والشركات عن وضع خطط تطويرية أو تنفيذ توسعات جديدة.

تأسست شركة بلو بيرج عام 1955 وهى متخصصة فى مجال تصنيع الحلويات وتعتبر من الشركات الرائدة فى تصنيع الشيكولاته، كما تقوم بتصدر منتجاتها للعديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كتبت – تقى أيمن: