((بلو بيرج)) للصناعات الغذائية تنفذ توسعات جديدة بـ 9 ملايين جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم شركة بلو بيرج للصناعات الغذائية ضخ استثمارات جديدة بقيمة 9 ملايين جنيه خلال عام 2024 بهدف تطوير مصنعها من خلال إضافة معدات حديثة، وتصنيع منتجات ذات جودة تنافس المستورد، خاصة بعد حملات مقاطعة منتجات الشركات العالمية.
قال يوسف صلاح رئيس مجلس إدارة الشركة، إن بلو بيرج تستهدف ضمن خطتها التوسعية فى العام المقبل إضافة خط إنتاج جديد لتصنيع الشيكولاته للوصول بإنتاجها لـ 2 طن يوميًا، بالإضافى إحلال بعد الماكينات القديمة بأخرى جديدة.
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أضاف لـ ((البورصة))، أن الشركة تخطط لمضاعفة الطاقة الإنتاجية مقارنة بعام 2023 فضلًا عن مضاعفة حجم مبيعاتها السنوية بعد زيادة معدلات إقبال المواطنين على منتجات الشركة بنسبة وصلت لأكثر من 85% بعد حملات المقاطعة.
تابع أن تذبذب سعر الدولار في السوق عائق أمام المصانع والشركات عن وضع خطط تطويرية أو تنفيذ توسعات جديدة.
تأسست شركة بلو بيرج عام 1955 وهى متخصصة فى مجال تصنيع الحلويات وتعتبر من الشركات الرائدة فى تصنيع الشيكولاته، كما تقوم بتصدر منتجاتها للعديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كتبت – تقى أيمن:
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