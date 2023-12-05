((ناجى)) لمواد البناء تستهدف 25 مليون جنيه مبيعات العام المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة ناجى لمواد التشطيب والبناء، الوصول بمبيعات الشركة إلى 25 مليون جنيه بنهاية العام المقبل مقابل 15 مليون جنيه متوقعة العام الجارى.

قال أحمد ناجى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الشركة تسعى إلى زيادة قاعدة العملاء فى السوق المحلى واقتناص المزيد من الفرص التصديرية فى دول أفريقيا وبعض الدول العربية بدعم من الاتفاقيات التجارية التى تدخل فيها مصر.

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أوضح ((ناجى))، أن حجم التوريد انخفض بنسبة 60% خلال العام الجارى، حيث كانت الشركة تورد مايقرب من 350 طنا سنويًا من منتجات العوازل ومستلزمات تصنيع عدد النجارة.

أوضح أن العاملين بالقطاع يترقبون إنهاء العمل بقرار وقف أعمال البناء فى المحافظات مع بداية العام الجديد، حتى تلتقط شركات مواد البناء أنفاسها مجددًا.

توقع أن تحقق الشركات زيادات كبيرة فى المبيعات مع عودة حركة البناء إلى طبيعتها، بجانب تصدير الفائض إلى الأسواق المجاورة.

تأسست شركة ناجى لمواد التشطيب والبناء عام 1995، وبدأت فى تصنيع الأدوات الصحية ولكن فى عام 2010 غيرت نشاطها لتبدأ فى أعمال توريد مواد التشطيب والبناء والمعدات.

كتبت – أمل سعداوى: