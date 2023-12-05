((ناجى)) لمواد البناء تستهدف 25 مليون جنيه مبيعات العام المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف شركة ناجى لمواد التشطيب والبناء، الوصول بمبيعات الشركة إلى 25 مليون جنيه بنهاية العام المقبل مقابل 15 مليون جنيه متوقعة العام الجارى.
قال أحمد ناجى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الشركة تسعى إلى زيادة قاعدة العملاء فى السوق المحلى واقتناص المزيد من الفرص التصديرية فى دول أفريقيا وبعض الدول العربية بدعم من الاتفاقيات التجارية التى تدخل فيها مصر.
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أوضح ((ناجى))، أن حجم التوريد انخفض بنسبة 60% خلال العام الجارى، حيث كانت الشركة تورد مايقرب من 350 طنا سنويًا من منتجات العوازل ومستلزمات تصنيع عدد النجارة.
أوضح أن العاملين بالقطاع يترقبون إنهاء العمل بقرار وقف أعمال البناء فى المحافظات مع بداية العام الجديد، حتى تلتقط شركات مواد البناء أنفاسها مجددًا.
توقع أن تحقق الشركات زيادات كبيرة فى المبيعات مع عودة حركة البناء إلى طبيعتها، بجانب تصدير الفائض إلى الأسواق المجاورة.
تأسست شركة ناجى لمواد التشطيب والبناء عام 1995، وبدأت فى تصنيع الأدوات الصحية ولكن فى عام 2010 غيرت نشاطها لتبدأ فى أعمال توريد مواد التشطيب والبناء والمعدات.
كتبت – أمل سعداوى:
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