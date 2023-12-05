علمت ((البورصة)) أن الحكومة تدرس وقف تصدير السكر لمشروعات المناطق الحرة، فى محاولة لتعزيز المعروض فى السوق المحلى للضغط على الأسعار وعودتها إلى المعدلات الطبيعية.

أضافت المصادر لـ((البورصة))، أن الشركات العاملة فى قطاع الصناعات الغذائية بالمناطق الحرة كانت تستورد السكر من الخارج لاستخدامه كمستلزمات تصنيع وكانت أسعاره أرخص من السوق المحلى حين ذاك.. لكن التحديات التى فرضتها جائحة كورونا أربكت الاستيراد من الخارج.

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تابع: ((الظروف العالمية والمحلية أدت إلى تراجع صادرات شركات المناطق الحرة، وبالتالى انخفضت الحصيلة الدولارية التى كان يوجه جزء منها لاستيراد السكر، لذلك فإن استمرار سريان القرار سيدعم الشركات لفترة طويلة)).

أشار إلى أن الشركات طالبت وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين قبل فترة بالسماح لها باستيراد السكر من السوق المحلى، وتمت الموافقة لها العام الماضى، وبدأ التنفيذ الفعلى للقرار مع بداية 2023.

أوضح أن أوضاع السوق الحالية دفعت الشركات إلى شرائه من السوق المحلى والدفع بالآجل للشركات المنتجة.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة يونيو الماضى قراراً بحظر تصدير صنف السكر (بأنواعه)، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلى والتى تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، مع استثناء التصدير لمشروعات المناطق الحرة.

ووفق منشور مصلحة الجمارك، حظرت وزارة التجارة والصناعة سكر القصب، وسكر البنجر وسكروز النقى كيميائياً.

ووعد على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية بتوفير السكر لمصانع القطاع الغذائى خلال فترة قريبة، وتزامن مع تلك التصريحات مطالب نحو 107 شركات تعمل فى الصناعات الغذائية بتوفير 35 ألف طن سكر.

وبدأت أسعار السكر فى الصعود على مدار الشهرين الماضيين من 21 ألف جنيه للطن إلى 46 ألف جنيه، وفقاً لتجار وشركات تحدثوا لـ((البورصة)).

ويتراوح حجم إنتاج السكر فى مصر بين 2.7 و2.8 مليون طن سنوياً، بينما يصل الاستهلاك إلى 3.2 مليون طن سنوياً، ويساهم فى الإنتاج قصب السكر بـ800 ألف طن، وسكر البنجر بـ1.2 مليون طن وتوفر تلك الكميات الشركات الحكومية، بينما يوفر القطاع الخاص نحو 700 ألف طن.