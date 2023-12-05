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لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان الأردني تطلق مبادرة ويبقى التعليم حيًّا

12/5/2023 2:17:02 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) عمان/PNN/أطلقت لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان الأردني برئاسة محاسن الجاغوب، مبادرة "ويبقى التعليم حيا"، وذلك للحفاظ على التسلسل التعليمي المدرسي للطلبة في قطاع غزة، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.

وقالت الجاغوب، إن المبادرة تهدف إلى مواصلة مسيرة التعليم لطلبة المدارس في قطاع غزة، وذلك لضمان عدم تعرضهم لمزيد من الظلم وفقدان حقهم في التعليم نتيجة هدم المدارس والمؤسسات التعليمية، جرّاء القصف الهمجي لقوات الاحتلال الإسرائيلي واستشهاد أعداد كبيرة من الطلبة والمعلمين.

وأضافت أن هذه المبادرة تأتي استشعارا من قبل لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان بمسؤوليتها تجاه العملية التعليمية التعلمية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلتين، مؤكدة أن اللجنة ستقوم بالتواصل مع جميع الجهات المعنية في المملكة الأردنية الهاشمية، لبلورة وإعداد الخطوات التنفيذية لهذه المبادرة.


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