لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان الأردني تطلق مبادرة ويبقى التعليم حيًّا

(MENAFN
- Palestine News Network )
عمان/PNN/أطلقت لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان الأردني برئاسة محاسن الجاغوب، مبادرة "ويبقى التعليم حيا"، وذلك للحفاظ على التسلسل التعليمي المدرسي للطلبة في قطاع غزة، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.
وقالت الجاغوب، إن المبادرة تهدف إلى مواصلة مسيرة التعليم لطلبة المدارس في قطاع غزة، وذلك لضمان عدم تعرضهم لمزيد من الظلم وفقدان حقهم في التعليم نتيجة هدم المدارس والمؤسسات التعليمية، جرّاء القصف الهمجي لقوات الاحتلال الإسرائيلي واستشهاد أعداد كبيرة من الطلبة والمعلمين.
وأضافت أن هذه المبادرة تأتي استشعارا من قبل لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان بمسؤوليتها تجاه العملية التعليمية التعلمية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلتين، مؤكدة أن اللجنة ستقوم بالتواصل مع جميع الجهات المعنية في المملكة الأردنية الهاشمية، لبلورة وإعداد الخطوات التنفيذية لهذه المبادرة.
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