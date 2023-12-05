الرئيس العراقي يؤكد موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية والرافض للعدوان على شعبنا

(MENAFN
- Palestine News Network )
بغداد/PNN/أكد رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية، والرافض للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
جاء ذلك خلال استقبال في قصر بغداد، سفير فلسطين لدى العراق أحمد الرويضي، الذي أطلعه على آخر تطورات الأوضاع والمستجدات في قطاع غزة، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان وإبادة جماعية.
وأكد رشيد موقف العراق الراسخ والصريح بالوقوف مع شعب فلسطين لنيل حقوقه المشروعة، ووجوب حشد الجهود الدولية لوقف العدوان على غزة والعمل المشترك لإيجاد حل جذري للأوضاع في فلسطين، مشيراً إلى ضرورة تأمين وصول المساعدات إلى الشعب الفلسطيني وضمان حماية السكان والمدنيين.
كما أكد حرص العراق على تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني للتخفيف من معاناة الأهالي في قطاع غزة والمدن الأخرى التي تتعرض للقصف.
بدوره، أعرب الرويضي عن شكره وتقديره للعراق وما يقدمه من جهود دفاعاً عن القضية الفلسطينية، ونقل تقدير القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس للعراق رئاسة وحكومة وشعبا.
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