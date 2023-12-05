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الرئيس العراقي يؤكد موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية والرافض للعدوان على شعبنا

12/5/2023 2:17:02 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بغداد/PNN/أكد رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية، والرافض للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

جاء ذلك خلال استقبال في قصر بغداد، سفير فلسطين لدى العراق أحمد الرويضي، الذي أطلعه على آخر تطورات الأوضاع والمستجدات في قطاع غزة، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان وإبادة جماعية.

وأكد رشيد موقف العراق الراسخ والصريح بالوقوف مع شعب فلسطين لنيل حقوقه المشروعة، ووجوب حشد الجهود الدولية لوقف العدوان على غزة والعمل المشترك لإيجاد حل جذري للأوضاع في فلسطين، مشيراً إلى ضرورة تأمين وصول المساعدات إلى الشعب الفلسطيني وضمان حماية السكان والمدنيين.

كما أكد حرص العراق على تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني للتخفيف من معاناة الأهالي في قطاع غزة والمدن الأخرى التي تتعرض للقصف.

بدوره، أعرب الرويضي عن شكره وتقديره للعراق وما يقدمه من جهود دفاعاً عن القضية الفلسطينية، ونقل تقدير القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس للعراق رئاسة وحكومة وشعبا.


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