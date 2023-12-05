الاحتلال يضع كرفانات على جبل راس أبو جمرة شرق طولكرم

(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم/PNN/وضعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، "كرفانات" على جبل "راس أبو جمرة"، شرق طولكرم.
وقال أحد مالكي الأرض ماهر دريدي لمراسلة "وفا"، إن أصحاب الأرض "تفاجأوا بآليات الاحتلال وهي تضع كرفانات متحركة جاهزة للسكن، على الجبل، يصل عددها حتى اللحظة ثلاثة".
وأضاف أن "هذا العمل جاء بعد أن شرعت جرافات الاحتلال قبل 10 أيام، بتجريف أرضه في الجبل وتسويتها، دون سابق إنذار وبدون معرفة الأسباب، مع عدم السماح لأصحابها بالاقتراب منها نهائيا، رغم أن العائلة تملك الأوراق الثبوتية والطابو التي تثبت ملكيتها للأرض".
وأشار إلى أن "مساحة الأرض تبلغ 32 دونما تعود ملكيتها لآل دريدي من بلدة بيت ليد، وتقع في الجهة الشرقية لمستوطنة عناب المقامة أصلا على أراضي قرى وبلدات رامين وبيت ليد وكفر اللبد شرق طولكرم".
بدوره، أوضح عضو مجلس بلدي بيت ليد معن راشد لـ"وفا"، أن "جرافات الاحتلال جرفت مساحات من الأرض في الجبل وتقسيمه إلى مقاطع، ثم ربط المنطقة بشبكة كهرباء وكوابل، واليوم تم وضع كرفانات متحركة".
واعتبر أن هذا الإجراء بهدف إقامة بؤرة استيطانية جديدة وربطها بمستوطنة عناب التي لا يفصلها عنها سوى شارع، وبالتالي المزيد من الاستيلاء على أراضي البلدة الغربية، المحاصرة أيضا من جهتها الشمالية، عدا عن إغلاقها المتواصل لمداخلها بالسواتر الترابية منذ شهر تقريبا.
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