الاحتلال يضع كرفانات على جبل راس أبو جمرة شرق طولكرم

MENAFN - Palestine News Network ) ‫طولكرم/PNN/وضعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، "كرفانات" على جبل "راس أبو جمرة"، شرق طولكرم.

وقال أحد مالكي الأرض ماهر دريدي لمراسلة "وفا"، إن أصحاب الأرض "تفاجأوا بآليات الاحتلال وهي تضع كرفانات متحركة جاهزة للسكن، على الجبل، يصل عددها حتى اللحظة ثلاثة".

وأضاف أن "هذا العمل جاء بعد أن شرعت جرافات الاحتلال قبل 10 أيام، بتجريف أرضه في الجبل وتسويتها، دون سابق إنذار وبدون معرفة الأسباب، مع عدم السماح لأصحابها بالاقتراب منها نهائيا، رغم أن العائلة تملك الأوراق الثبوتية والطابو التي تثبت ملكيتها للأرض".

وأشار إلى أن "مساحة الأرض تبلغ 32 دونما تعود ملكيتها لآل دريدي من بلدة بيت ليد، وتقع في الجهة الشرقية لمستوطنة عناب المقامة أصلا على أراضي قرى وبلدات رامين وبيت ليد وكفر اللبد شرق طولكرم".

بدوره، أوضح عضو مجلس بلدي بيت ليد معن راشد لـ"وفا"، أن "جرافات الاحتلال جرفت مساحات من الأرض في الجبل وتقسيمه إلى مقاطع، ثم ربط المنطقة بشبكة كهرباء وكوابل، واليوم تم وضع كرفانات متحركة".

واعتبر أن هذا الإجراء بهدف إقامة بؤرة استيطانية جديدة وربطها بمستوطنة عناب التي لا يفصلها عنها سوى شارع، وبالتالي المزيد من الاستيلاء على أراضي البلدة الغربية، المحاصرة أيضا من جهتها الشمالية، عدا عن إغلاقها المتواصل لمداخلها بالسواتر الترابية منذ شهر تقريبا.



