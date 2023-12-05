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إصابة شابين بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق في بلدة بيت كاحل غرب الخليل

12/5/2023 2:17:01 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN/أصيب شابان، اليوم الثلاثاء، بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين، ما تسبب بإصابة شابين، إحداهما في الفخذ والثاني أسفل البطن.

كما فتشت قوات الاحتلال عددا كبيرا من المنازل وحطمت محتوياتها، واعتلت أسطح منازل، واحتجزت عددا من الشبان داخل أحدها، والمملوك للمواطن عثمان العطاونة وحولته لمركز تحقيق لعدة ساعات.

وأضافت ذات المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل البلدة ومنعت سيارات الإسعاف من نقل المصابين لعدة ساعات.


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