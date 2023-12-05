إصابة شابين بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق في بلدة بيت كاحل غرب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN/أصيب شابان، اليوم الثلاثاء، بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين، ما تسبب بإصابة شابين، إحداهما في الفخذ والثاني أسفل البطن.
كما فتشت قوات الاحتلال عددا كبيرا من المنازل وحطمت محتوياتها، واعتلت أسطح منازل، واحتجزت عددا من الشبان داخل أحدها، والمملوك للمواطن عثمان العطاونة وحولته لمركز تحقيق لعدة ساعات.
وأضافت ذات المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل البلدة ومنعت سيارات الإسعاف من نقل المصابين لعدة ساعات.
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