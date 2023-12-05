Tuesday, 05 December 2023 10:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إصابة شابين برصاص الاحتلال في باقة الحطب شرق قلقيلية

12/5/2023 2:17:00 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) قلقيلية/PNN/أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، خلال اقتحامها قرية باقة الحطب شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة ومداهمتها عدة أحياء، مشيرةً إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الصوت صوت المواطنين، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص الحي بالحوض والفخذ، نقلا على إثرها إلى المستشفى، حيث وصفت إصابتهما بالمتوسطة.


MENAFN05122023000205011050ID1107540478

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث