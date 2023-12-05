إصابة شابين برصاص الاحتلال في باقة الحطب شرق قلقيلية

MENAFN - Palestine News Network ) قلقيلية/PNN/أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، خلال اقتحامها قرية باقة الحطب شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة ومداهمتها عدة أحياء، مشيرةً إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الصوت صوت المواطنين، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص الحي بالحوض والفخذ، نقلا على إثرها إلى المستشفى، حيث وصفت إصابتهما بالمتوسطة.



