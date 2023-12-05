إصابة شابين برصاص الاحتلال في باقة الحطب شرق قلقيلية

(MENAFN
- Palestine News Network )
قلقيلية/PNN/أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، خلال اقتحامها قرية باقة الحطب شرق قلقيلية.
وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة ومداهمتها عدة أحياء، مشيرةً إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الصوت صوت المواطنين، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص الحي بالحوض والفخذ، نقلا على إثرها إلى المستشفى، حيث وصفت إصابتهما بالمتوسطة.
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