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الخليل: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

12/5/2023 2:16:59 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN/أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العروب شمال الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن مواجهات اندلعت على مدخل المخيم، أطلق خلالها جنود الاحتلال المتمركزين بالبرج العسكري قنابل الغاز السام والمسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.


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