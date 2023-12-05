الخليل: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

الخليل: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب
التاريخ
12/5/2023 2:16:59 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN/أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العروب شمال الخليل.
وقالت مصادر محلية، إن مواجهات اندلعت على مدخل المخيم، أطلق خلالها جنود الاحتلال المتمركزين بالبرج العسكري قنابل الغاز السام والمسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.
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