منصة أجري توفر حلولًا للقطاع الزراعي عبر التجارة الإلكترونية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقّعت كل من شركة“إي أسواق مصر” التابعة لمجموعة“إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، وشركة“إنجازات” والبنك الأهلي المصري، اتفاقية تعاون لإتاحة حل متكامل لدعم استخدام صغار المزارعين أنظمة الطاقة الشمسية ونظم الري الذكي والتي توفرها شركة“إنجازات”، وذلك على منصة“أجري مصر”، التابعة لشركة” أي أسواق مصر”.
ويقوم البنك الأهلي المصري، من خلال هذه الاتفاقية، بتمويل شراء أنظمة الطاقة الشمسية باستخدام التمويل الرقمي وبفائدة قدرها 5 % متناقصة على 5 سنوات ضمن مبادرة البنك المركزي المصري.
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وأكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي المصري، أن البنك يولي اهتمام بالغا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويستهدف الوصول الى كافة شرائح السوق بما في ذلك المشروعات غير الرسمية سعيا لدمجها في القطاع الرسمي من خلال شركاء التنمية من مؤسسات التمويل متناهي الصغر.
وأشاد أبو الفتوح بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية وشركة إنجازات وهو ما يؤكد حرص البنك الأهلي المصري المستمر على إتاحة التمويل اللازم لما له من أثر في المساهمة في القضاء على البطالة من خلال توفير فرص العمل وكذا تحسين مستوى المعيشة للأفراد وانعكاس ذلك على زيادة الناتج القومي.
و قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة“إي فاينانس” المالكة لشركة“إي أسواق مصر”، إن منصة“أجري مصر” التابعة لشركة“إي أسواق مصر” يتعظم دورها يوماً بعد الأخر في دعم سياسات الدولة للشمول المالي ودعم الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أهمية هذا التعاون لتمكين المزارع المصري من تحمل تكاليف الطاقة المتجددة وأنظمة مرافق المياه لمساعدته على تقليل تكلفة الطاقة بنسبة 30%، مع تخفيف عبء النفقات الرأسمالية المرتبطة بشراء هذا النظام، مما سيساهم في تقليل البصمة الكربونية للعمليات الزراعية، ويأهل المزارع المصري من اعتماد محصوله وفتح فرص للتصدير.
وقال محمد الدمرداش العضو المنتدب والشريك المؤسس لشركة“إنجازات”، تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية مع“إي أسواق مصر” والبنك الأهلي المصري، التزام شركة إنجازات بمهمتها في توفير طاقة نظيفة ومستدامة وحلول مالية مبتكرة لتحسين وتطوير حياة المزارع المصري بشكل مباشر والمساهمة بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدا،مة وعلى رأسها القضاء على الفقر، ومن خلال هذا التعاون، لا نقوم فقط بتلبية الاحتياجات الفورية للمزارعين، ولكن أيضًا بتمكينهم بالأدوات اللازمة لتعزيز إنتاجيتهم وسبل عيشهم، وزيادة قدراتهم على الصمود في مكافحة تحديات تغيرات المناخ.
وتسهم الاتفاقية بتوفير حل رقمي، يتضمن مجموعة من المعدات واستخدامات تكنولوجيا المرافق المستدامة وتطبيقات الطاقة النظيفة والشمسية والري الذكي، كما تشمل تلك المنتجات ألواح الطاقة الشمسية والمذبذبات والطلمبات، ونظم الري الذكي التي تتميز بتوفيرها شركة” انجازات” من خلال منصة“أجري مصر” المنصة الزراعية الإلكترونية والتابعة لشركة“إي أسواق مصر”، وللتغلب على ارتفاع تكلفة رأس المال المطلوبة للحصول على هذا النظام.
وأتاحت منصة“أجري مصر” استخدام تكنولوجيا التجارة الإلكترونية وإمكانية التقدم بطلب الحصول على قرض عبر المنصة، لشراء أنظمة الطاقة الشمسية و الري الذكي من قبل البنك الأهلي المصري، بفائدة قدرها ٥٪ متناقصه علي خمس سنوات، طبقا لشروط مبادرة البنك المركزي المصري ليحصل المزارع علي القرض خلال ١٤ يوم عمل.
يأتي هذا التعاون لدعم وتمكيين القاعدة العريضة من المزارعين المصريين للحصول على هذه الخدمات من خلال منصة“اجري مصر” ، تحت شعار“اطلب. قسط. وحنوصل”.
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