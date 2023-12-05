فينيكس: تاريخ اكتتاب جديد في 5 ديسمبر

MENAFN - TimesNewswire )أعلنت مجموعة فينيكس بي إل سي الشركة الرائدة في مجال تعدين العملات المشفرة والتكنولوجيا والابتكار في مجال سلسلة الكتل (بلوكشين)، تاريخًا معدلًا لطرحها العام الأولى القادم في سوق أبو ظبي للأوراق المالية. ويأتي هذا التعديل في ضوء الإجازات الرسمية المعلنة للاحتفال باليوم الوطني للإمارات العربية المتحدة في ذكراها الثانية والخمسين، مما يسمح للامة بالاحتفال بالذكرى الثانية والخمسين لتأسيسها.

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أيام الثاني والثالث والرابع من ديسمبر إجازات رسمية للقطاع الخاص. وللاحتفال بهذه المناسبة، وضمان مشاركة الشاملة في الاكتتاب العام، قامت مجموعة فينيكس بي إل سي بتغيير تاريخ الطرح ليصبح في الخامس من ديسمبر لعام 2023.

الاعتراف بالاحتفالات الوطنية

قال بيجان، المدير التنفيذي لشركة فينيكس بي إل سي:“مع الاحترام العميق لتقاليد دولة الإمارات العربية المتحدة، واحتفالًا باليوم الوطني، قمنا بتغيير تاريخ الاكتتاب العام ليصبح في يوم الخامس من ديسمبر”.

وأضاف بيجان،“إن مراعاتنا للاحتفالات الوطنية تؤكد احترامنا العميق لتراث الإمارات العربية المتحدة، وإخلاصنا في بناء مستقبل أكثر إشراقًا لبلادنا”.

نصائح للمستثمرين

تنصح مجموعة فينيكس بي إل سي جميع المستثمرين والأطراف المهتمين، بالاطلاع على الموعد الجديد للاكتتاب، وتلتزم الشركة بتسهيل هذا التغيير وجعله سلسًا، كما أنها ستقدم الدعم الكامل للمساهمين أثناء هذه الفترة.

ترقب عن الموعد الجديد للاكتتاب العام

لم يؤد التغيير في الجدول الزمني إلى إضعاف الحماس للاكتتاب العام الأولى القريب لمجموعة فينيكس بي إل سي، قال مناف، المدير العام لشركة فينيكس بي إل سي:“إننا نتوقع استقبالًا حارًا من المستثمرين، عندما نقوم بإدراج الاكتتاب العام الأولى في سوق أبو ظبي للأوراق المالية في الخامس من ديسمبر”.

وأضاف مناف:“فريقنا مستعد للاستفادة من هذا الزخم والتجهيز الضخم الذي أعددناه لهذه المناسبة الكبرى”.

نبذة عن مجموعة فينيكس بي إل سي

مجموعة فينيكس بي إل سي هي شركة رائدة في مجال تعدين العملات المشفرة، والتكنولوجيا، وسلسلة الكتل (بلوكشين)، وهي معروفة بحلولها المبتكرة التي تقود قطاع الأموال الرقمية إلى الأمام. وقد نجحت الشركة في تطوير وتنفيذ تقنيات (بلوكشين) الخاصة وعمليات تعدين العملات المشفرة المتقدمة على مستوى العالم، مما أدى إلى ترسيخ مكانتها ككيان موثوق به في مجال التكنولوجيا.

وبصدد إعداد مجموعة فينيكس لطرحها العام الأولي في سوق أبو ظبي للأوراق المالية تحت رمز التداول PHX، فإنها تستعد لتعزيز إنجازاتها لتستمر والتوسع بشكل أكبر ومواصلة طريقها في الابتكار والنمو ضمن الاقتصاد الرقمي العالمي.

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