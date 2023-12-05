مجموعة فينيكس بي إل سي تحتفل بالطرح العام الأولي التاريخي في سوق أبوظبي للأوراق المالية

MENAFN - TimesNewswire ) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، في 5 ديسمبر 2023

في حدث بالغ الأهمية يمثل حقبة جديدة في قطاع التكنولوجيا والقطاع المالي الإقليمي، تعلن مجموعة فينيكس بي إل سي بكل فخر عن إدراجها الناجح في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX). ويمثل هذا الاكتتاب العام التاريخي، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط لشركة خاصة متخصصة في تعدين العملات المشفرة والبلوكتشين، قفزة كبيرة في رحلة دولة الإمارات العربية المتحدة الطموحة نحو الاقتصاد الرقمي.

معلم تاريخي في مجال التكنولوجيا والمالية

يمثل الظهور العام الأول لشركة مجموعة فينيكس بي إل سي في سوق أبوظبي للأوراق المالية قفزة كبيرة في الابتكار والنمو في قطاع التكنولوجيا والبلوكتشين، حيث يمثل الاكتتاب العام إنجازًا كبيرًا في تاريخ قطاع التكنولوجيا والتمويل في الشرق الأوسط، ويرمز إلى الأهمية العالمية المتزايدة للمنطقة في هذه المجالات.

الشكر والتقدير

نعرب عن امتناننا العميق للقيادة الحكيمة لإمارة أبوظبي وسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) لدعمهم المتواصل وبصيرتهم، والتي كان لها دور محوري في تحقيق هذا النجاح التاريخي. نتقدم بالشكر الجزيل إلى المساهمين وأصحاب المصلحة وأعضاء مجلس الإدارة وعائلة فينيكس المتفانية على ثقتهم وتفانيهم المستمر. كما نعرب أيضًا عن خالص تقديرنا لشركة إنترناشيونال سكيوريتيز ذ.م.م لدورها الذي لا غنى عنه كمستشارنا الرئيسي ووكيل الاكتتاب الرئيسي لدينا، حيث يوجهوننا خلال هذه الرحلة المحورية.

صرح بيجان علي زادهفرد، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة فينيكس بي إل سي:

“إن الاكتتاب العام اليوم هو شهادة على قوة الرؤية والتعاون والابتكار. ونحن ممتنون للغاية لجميع الذين ساهموا في هذا الحدث التاريخي. وبينما نخطو إلى هذا الفصل الجديد، يكثف تركيزنا على توسيع نطاق وصولنا وتأثيرنا عالميًا، مدفوعًا من خلال ركائزنا الأساسية المتمثلة في تعدين البيتكوين، والطاقة المتجددة، والتصنيع المتقدم، وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية. ونحن متحمسون للمضي قدمًا، مع قطاع التكنولوجيا والتمويل الديناميكي في دولة الإمارات العربية المتحدة باعتباره أساسنا”.

وأضاف مناف علي، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لمجموعة فينيكس بي إل سي:

“نحن فخورون بوصولنا إلى هذا الإنجاز، وهو انعكاس لالتزامنا بالتميز والنمو. لقد كانت رحلتنا حتى الآن رائعة، ولكن هذه مجرد البداية. ونحن نتطلع إلى مواصلة رحلتنا في الابتكار، وتعزيز مكانتنا كشخصية رائدة في المشهد التكنولوجي العالمي.”

التطلع إلى المستقبل:

– تطمح مجموعة فينيكس بي إل سي إلىمستقبلًا من النمو المستمر والابتكار، مع الالتزام بتطوير التكنولوجيا والاستدامة.

– تستعد الشركة لاستكشاف آفاق جديدة في العالم الرقمي، وتعزيز مساهماتها في الاقتصاد العالمي اللامركزي والقائم على التكنولوجيا.

عن مجموعة فينيكس:

تأسست مجموعة فينيكس بي إل سي في العام 2017، وسرعان ما أصبحت رائدة عالميًا في مجال تعدين العملات المشفرة والابتكار التكنولوجي وتكنولوجيا البلوكتشين، ومع التزامها القوي بالاستدامة والتقدم التكنولوجي، تستعد الشركة للعب دور محوري في تشكيل مستقبل قطاع التمويل الرقمي.

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المصدر: مجموعة فينيكس بي إل سي

نهاية البيان الصحفي

إخلاء المسؤولية: هذا البيان الصحفي مخصص لأغراض إعلامية فقط. وللمزيد من المعلومات التفصيلية حول مجموعة فينيكس بي إل سي والاكتتاب العام الأولي لها، يرجى الرجوع إلى الوثائق الرسمية المقدمة من سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX).