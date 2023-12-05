انطلاق معرض الرياض للسيارات ..ضمن فعاليات موسم الرياض 2023

الرياض – أصداف نيوز:

انطلق اليوم معرض الرياض للسيارات 2023، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث ستقوم العلامات التجارية للسيارات بالكشف الأولي عن بعض من طرازاتها، أو بالكشف عن مفاهيم جديدة، أو بإطلاق سيارات إنتاجية جديدة من موديلات معروفة في العالم.

هذا و سيدل معرض الرياض للسيارات غداً الثلاثاء 5 ديسمبر على فعاليته في العاصمة السعودية الرياض، والذي تحتضنه منطقة المملكة أرينا، وذلك خلال الفترة من 5 الى 9 ديسمبر الجاري، شاهداً على تدشين أكثر من 30 سيارة جديدة يتم الكشف عنها لأول مرة في المملكة العربية السعودية، في توقعات أن يستقطب معرض الرياض للسيارات خلال فعالياته الزوار من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، ويركز المعرض على صناعة ومستقبل السيارات، ويتيح للشركات فرصة التواصل والتعريف بها، مما يجعله واحداً من أحد أفضل المعارض لإظهار التميز في هذا المجال.

وسيكون زوّار هذا المعرض المذهل في عالم صناعة السيارات على موعد مع فرصة لا تتكرّر، ومن المتوقع أن يتم تدشين سيارة“هامر” الكهربائية الجديدة وذلك للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية، كذلك الإطلاع على سيارات جديدة ورائدة ستطرحها أكثر من 50 علامة مشارِكة في المعرض، بما في ذلك تويوتا، مرسيدس، شانجان، بيجو، سيتروين، وشيفروليه، جي أم سي، جيتور، أم جي، كيا، جاك، هونشي، لينك اند كو، فورثينج، جاي ام سي، جيلي، هيونداي، مازدا، رينو، هافال وغيرها، كما ستشارك لوسيد الكهربائية و التي استثمر بها صندوق الاستثمارات العامة بقيمة مليار دولارمؤخراً.

و يبدو واضحاً في هذا العام التركيز من المشاركين على السيارات صديقة البيئة وقليلة الانبعاثات مثل السيارات الكهربائية والهيدروجينية، والتي تمثل بالفعل مستقبل صناعة السيارات في العالم خلال السنوات المقبلة، خاصة فيما يتعلق بتقليل الانبعاثات والتنمية المستدامة للحفاظ على البيئة .

ويكشف المعرض الذي تستمر فعالياته على مدى 5 أيام عن أحدث السيارات في العالم، منها السيارات الرياضية، ومركبات الدفع الرباعي”4×4′′، وسيارات الركاب والسيدان، بالإضافة إلى إطلاق حصري لأحدث الطرازات في السوق السعودي.

الجدير بالذكر أن معرض الرياض للسيارات هذا العام سيشمل أنشطة وفعاليات خارجية تضم عروض سيارات الدفع الرباعي والطرق الوعرة، حلبات سباق الكارتينج، سباقات المحاكاة، وتجربة قيادة السيارات، بالإضافة إلى تجربة قيادة سيارة أحلامك ومنطقة مخصصة للأطفال وغيرها بصورة ممتعة في مكان واحد.