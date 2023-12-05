انطلاق معرض الرياض للسيارات ..ضمن فعاليات موسم الرياض 2023

(MENAFN
- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
انطلق اليوم معرض الرياض للسيارات 2023، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث ستقوم العلامات التجارية للسيارات بالكشف الأولي عن بعض من طرازاتها، أو بالكشف عن مفاهيم جديدة، أو بإطلاق سيارات إنتاجية جديدة من موديلات معروفة في العالم.
هذا و سيدل معرض الرياض للسيارات غداً الثلاثاء 5 ديسمبر على فعاليته في العاصمة السعودية الرياض، والذي تحتضنه منطقة المملكة أرينا، وذلك خلال الفترة من 5 الى 9 ديسمبر الجاري، شاهداً على تدشين أكثر من 30 سيارة جديدة يتم الكشف عنها لأول مرة في المملكة العربية السعودية، في توقعات أن يستقطب معرض الرياض للسيارات خلال فعالياته الزوار من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، ويركز المعرض على صناعة ومستقبل السيارات، ويتيح للشركات فرصة التواصل والتعريف بها، مما يجعله واحداً من أحد أفضل المعارض لإظهار التميز في هذا المجال.
وسيكون زوّار هذا المعرض المذهل في عالم صناعة السيارات على موعد مع فرصة لا تتكرّر، ومن المتوقع أن يتم تدشين سيارة“هامر” الكهربائية الجديدة وذلك للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية، كذلك الإطلاع على سيارات جديدة ورائدة ستطرحها أكثر من 50 علامة مشارِكة في المعرض، بما في ذلك تويوتا، مرسيدس، شانجان، بيجو، سيتروين، وشيفروليه، جي أم سي، جيتور، أم جي، كيا، جاك، هونشي، لينك اند كو، فورثينج، جاي ام سي، جيلي، هيونداي، مازدا، رينو، هافال وغيرها، كما ستشارك لوسيد الكهربائية و التي استثمر بها صندوق الاستثمارات العامة بقيمة مليار دولارمؤخراً.
و يبدو واضحاً في هذا العام التركيز من المشاركين على السيارات صديقة البيئة وقليلة الانبعاثات مثل السيارات الكهربائية والهيدروجينية، والتي تمثل بالفعل مستقبل صناعة السيارات في العالم خلال السنوات المقبلة، خاصة فيما يتعلق بتقليل الانبعاثات والتنمية المستدامة للحفاظ على البيئة .
ويكشف المعرض الذي تستمر فعالياته على مدى 5 أيام عن أحدث السيارات في العالم، منها السيارات الرياضية، ومركبات الدفع الرباعي”4×4′′، وسيارات الركاب والسيدان، بالإضافة إلى إطلاق حصري لأحدث الطرازات في السوق السعودي.
الجدير بالذكر أن معرض الرياض للسيارات هذا العام سيشمل أنشطة وفعاليات خارجية تضم عروض سيارات الدفع الرباعي والطرق الوعرة، حلبات سباق الكارتينج، سباقات المحاكاة، وتجربة قيادة السيارات، بالإضافة إلى تجربة قيادة سيارة أحلامك ومنطقة مخصصة للأطفال وغيرها بصورة ممتعة في مكان واحد.
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