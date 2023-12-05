شاهد : القسام توثق عملية قتل اكثر من 60 صهيونيا - فيديو
التاريخ
12/5/2023 10:11:16 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشرت كتائب القسام اليوم الثلاثاء، مشاهد من عملية رصد خيام تموضع العدو قبل تنفيذ عملية زراعة العبوات وتفجيرها في القوات المتواجدة في المكان في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى.
وكانت الكتائب قالت قبل يومين إنها نسفت المكان وقتلت أكثر من 60 جنديا صهيونيا.
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