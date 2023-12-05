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شاهد : القسام توثق عملية قتل اكثر من 60 صهيونيا - فيديو

12/5/2023 10:11:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشرت كتائب القسام اليوم الثلاثاء، مشاهد من عملية رصد خيام تموضع العدو قبل تنفيذ عملية زراعة العبوات وتفجيرها في القوات المتواجدة في المكان في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى.
وكانت الكتائب قالت قبل يومين إنها نسفت المكان وقتلت أكثر من 60 جنديا صهيونيا.

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