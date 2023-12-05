وزارة الأوقاف تعلن عن حاجتها لتعيين إمام

وزارة الأوقاف تعلن عن حاجتها لتعيين إمام
التاريخ
12/5/2023 10:11:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأوقاف وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية عن حاجتها لتعيين إمام بالفئة الاولى في محافظة الكرك/لواء فقوع.
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