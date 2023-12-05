Tuesday, 05 December 2023 08:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الهلال الأحمر الفلسطيني: 5 مصابين برصاص الاحتلال في جنين

12/5/2023 10:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 5 فلسطينيين بينهم سيدة إصابتها، خطيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين شمال الضفة.


وتشهد المدينة اشتباكات عنيفة بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، وسط تحليق مكثف لطائرة استطلاع في أجواء المدينة.


MENAFN05122023000208011052ID1107539652

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث