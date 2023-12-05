الهلال الأحمر الفلسطيني: 5 مصابين برصاص الاحتلال في جنين

الهلال الأحمر الفلسطيني: 5 مصابين برصاص الاحتلال في جنين
التاريخ
12/5/2023 10:11:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 5 فلسطينيين بينهم سيدة إصابتها، خطيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين شمال الضفة.
وتشهد المدينة اشتباكات عنيفة بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، وسط تحليق مكثف لطائرة استطلاع في أجواء المدينة.
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